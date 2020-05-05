零確診就放飛了？他看路上戴口罩人變少　網曝超無奈關鍵：受不了

▲台灣已經連續好幾天0確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，台灣近日疫情控制得相當好，已經連續好幾天0確診的紀錄。對此就有網友發現，上禮拜出門還看到人人都戴著口罩，3日出門卻發現有很多人都沒有戴口罩，他好奇詢問「台灣人是不是已經整個放飛心態了？」不過許多人認為，近日天氣炎熱才是民眾不戴口罩的主因。

原PO於3日在PTT發文表示，「今天出去晃一晃，上禮拜幾乎人人戴口罩，今天不知道怎麼回事，大家整個覺得很熱還是怎樣，非常少人戴口罩。」

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原PO提到，他發現很多過馬路的人沒戴口罩，去麵包店採買的一群嬉鬧歐巴桑也沒戴，路上阿伯送貨的也沒戴Uber eat雖然有戴，但是露出了鼻子，去公園更是誇張，人擠到很難維持一公尺，但是9成小朋友都沒有戴，7成父母也沒有戴。

▲新冠肺炎防疫期間，民眾出門都會戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

原PO對這樣的狀態感到非常疑惑，好奇詢問「這是一種偷懶的幸福，還是台灣人已經整個放飛心態？倒是電台電視還是一直宣導要戴口罩勤洗手，之前忙著吵口罩不夠，不太缺的時候就不想戴口罩了，這是一種青春的叛逆膩？」

貼文一出後引發廣大網友留言，認為近日疫情趨緩的確是防疫鬆懈的主因，「在街上散步不一定要戴吧，室內或運輸工具要比較小心」、「啊就沒有本土確診案例啊，擔心什麼」、「全鬆了啊，反正都0幹嘛戴，87%是這樣想」、「超恐怖，才零確診幾天，一堆人都放飛」、「推，真的誇張，很多都不戴」。

也有許多網友認為近日天氣炎熱才是民眾不戴口罩的主要原因，「之前是因為天氣冷戴得住，現在天氣熱，一堆人戴不住了」、「很熱，臉一直爆汗，但沒人時我才會拔下口罩」、「太熱了……我已經很忍耐了，但還是受不了」。