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上海迪士尼挑戰全球最早復工！　陸媒：最快5月中下旬

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▲▼上海迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

▲上海迪士尼樂園在疫情之前的景象。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

在全球受新冠肺炎疫情衝擊下，全球6座迪士尼樂園正全數關閉，但據陸媒《21世紀經濟報導》引述知情人士透露，上海迪士尼樂園有望於本月中下旬恢復開園，各項工作正在籌備中。

據了解，因肺炎疫情，目前包括美國、法國巴黎、日本東京、香港等全球6座迪士尼樂園全數關閉，迪士尼總部更宣布10萬員工停薪，對該公司帶來重大打擊。

▲▼上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

如今，隨上海迪士尼樂園即將恢復開園訊息傳出，也引發各界討論，並可能成為全球最早復工的大型主題樂園。《21世紀經濟報導》刊文稱，為配合防疫需求，迪士尼開放後將採取預約、限流等措施，以控制遊客人數。

事實上，在今年大陸五一長假期間，上海迪士尼最為亞洲最大的迪士尼主題公園仍選擇關閉，讓不少急切想釋放出遊需求的大陸遊客相當失落，按照目前園方公告，只表明「樂園繼續暫時關閉，重新開放日期待定」，但士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店等部分設施，當前已陸續恢復營運。

陸媒報導稱，有知情人士於5日透露，上海迪士尼樂園有望於本月中下旬恢復開園，各項工作正在籌備中。該人士說，考慮到大陸國內疫情逐步得到控制，上海迪士尼樂園正在向有關部門積極申請恢復開園日期，並暫時視內地學校學生開學時間而定。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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