經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲「下半身」　接客300人存40萬淚喊：我沒辦法

▲輕熟女為了家人賣淫，痛苦存了40多萬，被逮捕時她委屈說，「我實在沒辦法」。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名外型出眾的34歲輕熟女（化名花花）為了養家，經丈夫同意後，由經紀人介紹到各地接客，打著「平價技術派」、「綿綿柔情」等標語吸客，每次性交易收2000元，被抽成後可得1200元。花花下海至今已經接待超過360名男客進帳40多萬，警方逮人時感嘆，「何苦呢？」，花花潸然淚下，「我沒辦法」

花花育有一子，其丈夫打零工的收入根本不夠養家，她為了快速存錢，給家人更好的生活品質，決定犧牲自己的肉體…經姐妹介紹後開始下海，每次交易前都會滑手機看孩子的照片，接著深呼吸，準備繼續忍受男客進入她的身體。

▲儘管丈夫認真打零工，但收入根本無法撐起一個家，因此花花決定下海。她的手機充滿孩子的照片，是接客前安定心神的力量。（圖／記者陳雕文攝）

網巡警力在知名論壇發現性交易資訊，決定偽裝成男客，於本月18日晚間相約在一間出租套房，待花花脫衣之際亮出證件逮人。據了解，花花平均每天要接5名客人，1次淨賺1200元，下海至今過了70多天，換算下來已存超過40多萬。

警方關心，「何苦呢？」，花花流淚回應，「因為我實在沒有辦法了」，員警也逮捕讓花花租屋賣淫的二房東，將持續追查上游集團，全案依法送辦。

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