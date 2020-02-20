每天接客到凌晨…新冠肺炎也阻止不了「交換女友」！關鍵SOP讓人健康「登天」

記者陳雕文、陳豐德、邱中岳／新北報導

隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴大，導致人心惶惶，各行各業都受到影響，北部應召站更哀怨說，「業績掉5成！」但新北市中和區一間「對真人娃娃使壞」的生意卻超好，從中午開始接客到凌晨！為何消費者絡繹不絕？記者實地走訪，業者展示清潔娃娃的SOP，「徹底殺菌，才能讓顧客健康登天」

▲每次娃娃使用完後都會移動到清洗室內洗滌。（圖／記者陳豐德攝）

●全台唯一合法的終極體驗

這間全台唯一合法的「服務站」砸下重本，從日本等世界大廠引進OT、人造人、4woods的真人矽膠娃娃，選用最高規格鉑金矽膠，觸感有如真人皮膚一般，每一隻要價都高達2、30萬元，搭配飯店式獨立套房，讓商業攝影有新選擇，可自行搭配模特兒的身形胖瘦及胸部大小，臉型與頭髮也能更換，並有關節可調整姿勢，去年12月開業後陸續有許多攝影師來接洽拍攝。

董事長阿晟表示，「看到德國、瑞士、西班牙等國家開始從事『共享女友』親密互動的產業，給了我靈感，既然大家都能接受飛機杯等情趣用品，那為何不能接受更完整、更美艷的真人娃娃來滿足自己？因此引進台灣，以一小時2300元的代價變享有『不限次數吃到飽』，讓客人有發洩紓壓的管道，且觸感逼真、緊緻又合法」。

▲攝影棚內提供等身高的柏金矽膠娃娃，不少顧客在房內偷做壞壞的事。（圖／業者提供）

實際體驗過的網友讚不絕口，稱「這根本是人類滅絕計畫，比真人的體驗還舒服！」、「進房間看到那麼正的娃娃真的嚇到了！」阿晟說，原本以為會吸引許多宅男前來光顧，殊不知到場消費的多為陽光男孩、白領階級、企業主管，且每周至少會接2組情侶客戶，想來體驗不同的情趣；根據業者統計，目前客源年齡主要介於29到39歲，占比約6成，18至28歲則佔了3成，還有少許比例的醫生。

●自行前往或搭車都超方便

阿晟分析，因為營業的場所在華中橋附近，又靠近捷運中和站，屬於交通樞紐，且位置隱匿性高，給客人滿滿的安全感；有網友擔心，「溫度呢？最近氣溫那麼低，誰想抱一個冷冰冰的娃娃？」阿晟說，「除了娃娃陰部的緊緻度、逼真觸感之外，在客人到場前會先用電毯加熱，把娃娃升溫到比一般人的體溫還高些，接著皮膚會敷上一層痱子粉，還有專人幫娃娃上妝，貼假睫毛，最後噴一點香奈兒的香水。」

▲除了娃娃陰部的緊緻度、逼真觸感之外，業者在客人到場前會先用電毯加熱，把娃娃升溫到比一般人的體溫還高些。（圖／業者提供）

阿晟補充說，「民眾使用娃娃時，只會有『一個出入口』因為我們已經把娃娃的嘴巴、肛門都封死，禁止肛交跟口交，為了就是減少感染風險，而使用過後的娃娃會再由專人消毒滅菌。」

●該怎麼消毒滅菌？

當客人使用完畢後，房務會立刻將娃娃推進「專屬清洗室」由專業清潔人員灑水、沐浴、消毒，再用紫外線燈照射，整套清潔娃娃的SOP流程需費時1個半小時。清潔人員表示，「一般人洗澡也不可能到那麼乾淨，加上紫外線殺菌，而使用過後的房間也會用酒精全面消毒，讓下一位使用者有個安全又舒適的環境，這也是新冠病毒對我們的生意不會造成影響的主因」

▲使用過後的娃娃，會由專人進行沖洗，徹底清潔，還會塗上特製的消毒水。（圖／記者陳雕文攝）

曾到場消費的泌尿科醫師解釋，台灣常見性病包含梅毒、淋病、非淋病尿道炎、愛滋病、菜花、疱疹等，多數不易在體外生長，用沸水、肥皂水，酒精即可處理，至於現在大家最關心的冠狀病毒，除了酒精，用紫外線也可有效殺菌。阿晟說，「我們的流程完全符合安全衛生，醫生才敢來。」

▲將娃娃洗乾淨後，清潔人員拿出紫外線燈照射娃娃全身，當然，包括陰部。（圖／記者陳雕文攝）

一名感染科醫師說，「業者若按部就班，照原本的廠商說明書進行固定、徹底清潔，才能確保安全，比較不會有衛生上的疑慮。」

清潔大致流程如下：

初步沖洗→塗抹泡沫水，等矽膠吸收→洗淨→塗特製消毒水→洗淨→吹乾→紫外線照射全身殺菌

●為了女友來消費！

阿晟補充說，「通常我們會在客人消費過後聊天，簡單調查其職業別，以及想來體驗的動機，不少人是因為女友MC來，不希望『闖紅燈』，又不想到外頭亂搞，透過對娃娃的宣洩，除了滿足性慾，又不會違背感情的忠貞，感到心安理得。」

▲▼不少客人消費使用真人娃娃，是為了體貼女友身體不適，但又不想跟別人亂搞。（圖／業者提供）

阿晟提到，「部分消費者有『房事障礙』，有些人可能花了好幾個小時衝刺卻射不出來，讓女友苦不堪言，有的人卻可能是『3秒交』在女友面前抬不起頭，在這裡，你不管面對的是貧乳或是E乳女娃，都能隨心所欲地解放，不必顧慮任何人的身心靈，只要專注在自己的感受，純純的紓壓沒負擔，因此，不必質疑娃娃沒辦法『有互動』，因為並不會是這個產業的缺點，反而是種優點呢！」

●修練道館

一名單身的羅姓男子表示，「我非常想體驗真人娃娃，因為自己還是處男，不曾與女生發生親密關係，很怕學A片硬套卻弄得很尷尬，毀了與女朋友珍貴的第一次，希望在這間『道館』修練，把所有招式都用上去，不斷練習，讓我未來真正上戰場時，不會害怕、不會尷尬，最起碼能找到通往幸福的洞。」