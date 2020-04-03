「500可發射2次」！辣妹藏摩鐵等壞　論壇公開全套服務內容：含冰火吹簫+泰浴

▲阿傑與同事被依圖利容留性交罪判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）和另外兩名同事任職於某間汽車旅館，卻在明知道另名男子「阿哲」（化名）是應召業者的情況下，還幫忙安排女子賣淫的套房，並從中收取房費。對此，台中地院審理後認為，三人的行徑已觸犯圖利容留性交罪，因此依法各判4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑和另兩名同事任職於該間汽車旅館，幾人卻與應召集團合作，在網路論壇上張貼性交易訊息，「500可以發射2次」、「冰火吹簫」、「水洗泰浴」，而每節50至60分鐘，每次價格為2700元到4000元不等。此外，心思縝密的幾人，除了用LINE與男客聯絡外，還設下了諸多密語、暗號。

男客進入房間後，將費用付給應召女子，而應召集團會從中抽得1200元至2200元不等，而再依性交次數，每次分潤300元給該間汽車旅館，其餘才是歸應召女子所有。對此，幾人詭異的行徑，引發了警方懷疑，持搜索票到現場搜索後，當場人贓俱獲，並於現場扣案了營收表、交班本、性交易所得、性交記帳本、保險套、潤滑液等。

對此，台中地院審理後認為，阿傑與兩名同事的行徑已經觸犯圖利容留性交罪，共八罪，每罪個處以3月徒刑，合併執行應執行4月徒刑，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日。

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