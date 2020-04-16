影／廣西警「大鐵鎚」連破兩道門　薄紗長腿妹嚇呆...遮臉不敢看

記者魏有德／綜合報導

廣西梧州警方13日進行聯合掃黃行動，出動警力100多名，抓捕涉黃犯罪嫌疑人91人。從釋出的蒐證畫面可以發現，這些特種行業在飯店的外牆，甚至還安裝鐵柵欄，再加上房間門反鎖，員警得利用鐵鎚等工具破壞，才得以進入。至於在房間內進行交易的顧客，則是對突如其來的警察，嚇到呆坐在位子上，一臉錯愕。

▲警方利用大錘等工具撬開門鎖，房內男女呆坐床上。（圖／翻攝法治日報）

《廣西法治日報》報導，通過執法畫面可以看到，抓捕地點被兩道不鏽鋼推拉防盜門鎖著，警察衝破防盜門進入房間後，其中一個房間內，兩名身材姣好的女子穿著黑絲薄紗及白色蕾絲洋裝，用雙手遮住臉站在床上，不知所措。

另一間房內的男子已將衣褲穿上，正拿起手機準備向外求援，遭員警喝斥，「不准動，把手機放回桌上。」一旁的短裙辣妹，則是面無表情的盤腿坐在床上。

▲遭查獲的特種行業成員及顧客。（圖／翻攝廣西法治日報）

據悉，廣西這次大規模黃行動，主要針對強迫、組織、介紹、引誘、容留婦女賣淫的組織者；開設賭場的莊家、組頭及為吸毒人員提供毒品及組織、容留吸毒活動的「幕後老闆」。

▲廣西警方大動作掃黃，共帶回91名嫌犯。（圖／翻攝廣西法治日報）

行動結束後，共逮補涉黃賭毒嫌犯91人，其中目標犯嫌23人，查扣車輛2輛及手機等一大批涉案證據，凍結資金達20多萬元人民幣（約80多萬元新台幣）。

▲涉嫌進行性交易的男女遭逮，用手指垃圾桶裡的證物。（圖／翻攝廣西法治日報）

