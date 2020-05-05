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印度台女「包車1500公里」趕搭撤僑專機　與男司機獨處2天1夜：想回家的心戰勝恐懼

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▲▼多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社記者康世人台北4日專電

華航印度撤僑專機今天搭載129名乘客離開新德里，有乘客獨自包車經上千公里車程才抵達機場，也有台商抱怨必須辭職才能搭專機返台。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發後首班印度撤僑專機，在當地時間晚間7時10分由新德里起飛返台。

駐印度代表處和華航統計，登記確認購票的114名台灣人，當中包括自孟加拉包機到印度的28名台商，還有中國配偶及持在台居留證、工作證或探親的印度籍與其他外籍人士，共計129人，在駐印度代表處協助下，登上專機返台。

搭乘專機的台灣乘客中，最遠是1名攻讀碩士的學生，自印度東南端小城包車不停行駛40小時，跨越至少6個省份，才抵達新德里。

另一名在孟買工作的曾姓台籍女性主管，獨自包車，花了兩天一夜、車程近1500公里、跨越4個省份才抵達。

▲▼多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

▲多名旅客5日凌晨自印度德里返台。（圖／記者游宗樺攝）

印度經常傳出性侵事件，獨自與司機行駛遙遠路程，曾姓女主管說，「因為想回家的心戰勝恐懼」，加上租用車輛和司機由駐印度代表處協助安排，比較安心，很高興終於順利抵達機場準備回家。

搭乘專機的台商多表示，即使印度全國封鎖，延長進入第3階段，但確診病例仍不斷增加，看不到高點，加上印度醫療水準與台灣有落差，面對個人安全心理壓力及業務停擺，決定乘專機返台。

有些台商主管較幸運，台灣總公司同意全數出資返台，也有乘客因公司消極不回應或不同意，主動或被迫離職，才能搭專機離開。

一間台印合資企業戴姓負責人說，印度檢測率全球倒數，實際疫情狀況遠比官方公布的嚴重，但在台的管理層身處疫情控制妥善幸福環境下，無法體會在印度承受的心理壓力，只好辭職回台。

另一名在古茶拉底省（Gujarat）工作的宋姓台商說，即使多次向公司反映當地疫情嚴重及醫療水準落差，但遭威脅回台將以「曠職」處理，最後更逼迫他和3名同事簽「自願離職」切結書才可返台，還有許多同事在威脅下，放棄搭專機的念頭。

從北方省齋浦爾開車來搭機的徐姓設計師說，旅居印度的台灣人生活條件大多比當地人好，封鎖期間很安全，若不是台灣有很多工作要處理，不會搭專機回台。

另外，約有60人因印度國內航班停飛放棄搭乘專機，也有人滯留在馬爾地夫。駐印度代表田中光再度感謝印度政府及台商領袖協助專機成行，強調將繼續與駐清奈辦事處及其他外館合作，盡全力想辦法讓想回家的國人回家。

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