　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國旗與各國並列！五大洲19國空軍首長會議…台灣也受邀參加

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼嘉義空軍基地,F-16V戰機,黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

▲嘉義空軍基地F-16V戰機。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者王致凱／綜合報導

美國太平洋空軍（PACAF）近期召開5大州20國空軍首長視訊會議，討論目前疫情與今後合作，由司令布朗（CQ Brown Jr.）上將主持，而台灣空軍也受邀參與。南韓軍方公布畫面，顯示中華民國國旗與各國並列。

根據美國太平洋空軍新聞稿，布朗在視訊會議上表示，此次會議是基於各國團結應對全球挑戰的共同信念，「從合作到衝突，現在政經歷的COVID-19疫情，我們依然緊密團結。」

美國太平洋空軍表示，此次視訊會議的主軸是分享COVID-19防疫經驗，以及期盼在後疫情時代恢復交流與訓練，並承諾在印度太平洋地區持續保持合作。美國太平洋空軍表示，此次會議凸顯出空軍在支援政府全面防疫中的重要性與靈活度，這也是伙伴們共享與團結的絕佳時間點。

參與會議的包括澳洲、孟加拉、汶萊、加拿大、智利、法國、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、尼泊爾、紐西蘭、菲律賓、南韓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國和美國空軍。

南韓軍方釋出照片則顯示，中華民國國旗與其他各國國際並列顯示。民進黨籍立委王定宇在臉書分享照片說，台空軍應邀參與美國空軍主辦的全球19國空軍視訊會議，一同討論疫情對印太區域影響和應對方式，顯示台美關係深化、軍事合作正常化。

ET快訊
公所申請紓困！「身家2億跑來領」　立委傻眼：比預算還多耶
台南女買不到口罩　一查嚇壞「新竹被狂領3次」…兇手竟是藥局
艾倫狄珍妮被爆「雙面人」　30名員工投訴媒體：正面形象全裝的
國師預言要出大事了？　唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國旗與各國並列！五大洲19國空軍首長會議…台灣也受邀參加

讓伐木者帶病毒進來=准許亞馬遜種族滅絕　瑪丹娜致函巴西總統求拯救

5歲男童「餓死被裝袋」屍躺後車廂！　鄰居「雞婆打電話」竟意外破了失蹤案

處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

受疫情衝擊！「2020杜拜世博會」延期至明年10月舉辦

葡萄牙放寬政策　市民「像出獄一樣」短暫運動

「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

南韓非軍事區哨所遭北韓槍擊　聯合國軍司令部介入調查

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

國旗與各國並列！五大洲19國空軍首長會議…台灣也受邀參加

讓伐木者帶病毒進來=准許亞馬遜種族滅絕　瑪丹娜致函巴西總統求拯救

5歲男童「餓死被裝袋」屍躺後車廂！　鄰居「雞婆打電話」竟意外破了失蹤案

處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

受疫情衝擊！「2020杜拜世博會」延期至明年10月舉辦

葡萄牙放寬政策　市民「像出獄一樣」短暫運動

「墨西哥寶傑」激動肢體狂讚蔡英文：聽好喔！台灣才426件確診

南韓政府灑14兆元替全民解圍　弱勢家庭優先領現金

英相強生康復後受訪　談抗疫動力：想見未出生的兒子

南韓非軍事區哨所遭北韓槍擊　聯合國軍司令部介入調查

徐巧芯批最大國安問題是邱國正　趙少康：我覺得他故意的

國旗與各國並列！五大洲19國空軍首長會議…台灣也受邀參加

疫期報稅想拿大獎？　北區國稅局建議在家網路申報

「立夏」到了熱到爆！2波鋒面周末變天　彭啟明：全台有雨2天

「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰

「群體免疫」防病毒？鍾南山稱「這要犧牲很多人」：不贊成

中國在南海有防空識別區？　國防部打臉嚴德發：只有菲律賓設立

「浩克」馬克魯法洛主演＋監製　《他是我兄弟》演活雙胞胎背叛、犧牲與原諒

金管會新人事命令！證期局長王詠心榮退　副局長張振山升任

Smart智富／看懂頭肩頂反轉　賺波段修正財

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

醫護扛「COVID-19屍袋」大跳抬棺舞　14秒影片瘋傳

網紅分析金正恩突現蹤：替身可能性非常大

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

美國：病毒來自武漢實驗室有大量證據

新冠疫苗進入人體實驗！具大規模產能

即／日正式延長緊急狀態至5/31　13地區列特別警戒區

為了金正恩　北韓國寶李春姬復出

烏茲別克新水壩3年就潰堤　10萬人撤離

撒1億買情趣內衣！金正恩「極致奢華生活」曝光

梅根大頭症被稱「難搞公爵夫人」

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

更多熱門

相關新聞

可攜遠程反艦導彈 美B-1轟炸機隊抵關島

可攜遠程反艦導彈 美B-1轟炸機隊抵關島

美軍日前無預警將B-52戰略轟炸機撤離關島，結束16年來不間斷輪替進駐安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的任務。不過，B-52轟炸機離開才沒幾個星期，四架B-1槍騎兵戰略轟炸機組成的機隊3日已抵達關島，其目的是在印太地區進行訓練和戰略威懾任務。

蔡英文登美時事雜誌《外交家》5月封面人物

蔡英文登美時事雜誌《外交家》5月封面人物

嚴德發視導空軍　籲強化戰備、守護家園

嚴德發視導空軍　籲強化戰備、守護家園

「美國強」行動計畫飛遍各大城

「美國強」行動計畫飛遍各大城

琉球漁船疑未掛國旗　被印尼查扣

琉球漁船疑未掛國旗　被印尼查扣

關鍵字：

空軍PACAF國旗

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

萬里海灘驚見「露天活春宮」

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

星巴克5月限定2天買一送一

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面