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嚴德發視導空軍作戰指揮部　籲強化戰備、守護家園

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▲▼嚴德發視導空軍作戰指揮部。（圖／軍聞社）

▲嚴德發視導空軍作戰指揮部。（圖／軍聞社）

政治中心／綜合報導

日前國防部長嚴德發因海軍敦睦艦隊染疫遭到各界撻伐，目前調查仍持續進行中，由於國內連續5天維持零確診，暫時洗刷國軍陰影。嚴德發30日視導空軍作戰指揮部，代表三軍統帥總統蔡英文慰勉官兵堅守工作崗位；面對共軍近來不斷對台挑釁，嚴德發呼籲要保持憂患意識與敵情警覺，保持憂患意識與敵情警覺

嚴德發表示，在新冠肺炎疫情的肆虐下，共軍遠海長航、中共軍機多次擾台，造成區域安全情勢受到嚴重的影響；對此，空作部在國家安全上，扮演非常重要的角色，必須透過聯合情監偵，第一時間掌控情資，提供國軍部隊參考，發揮三軍聯合作戰的功能，所謂「無戰不聯」、「無訓不聯」，空作部是第一線即時應處的單位，更要嚴謹掌握，堅守工作職責。

嚴德發勉勵官兵，要憂患意識與敵情警覺，因為中共從未放棄武力犯台，因此，在區域安全上面有一定程度的威脅，國軍仍要不斷強化戰備工作，確實履行保國衛民、守護家園的核心價值。

嚴德發認為，國軍的戰備整備工作，也要針對敵人的戰術、戰法，不斷的精進，強化，「從嚴、從難、從實」提升戰力；未來即將要進行「漢光演習」，正是實兵的驗證，藉由演習發展新的戰術戰法，才能夠克敵制勝，提升部隊戰力，期許空作部官兵發揮早期預警、即時傳遞功效，隨時提供國防安全最堅實的保障，守護國家及空防安全。

此外，在防疫整備方面，嚴德發要求部隊須落實防疫的管控；尤其，處於密閉式的空間，更不能疏忽大意，務必小心謹慎，分散風險。

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