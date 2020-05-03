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可攜遠程反艦導彈！B-1轟炸機隊抵關島　扛下「戰略威懾」任務　

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▲▼B-1轟炸機飛抵關島安德森空軍基地。（圖／翻攝 Andersen Air Force Base）

▲B-1轟炸機飛抵關島安德森空軍基地。（圖／翻攝 Andersen Air Force Base）

記者曾俊豪／綜合報導

美軍日前無預警將B-52戰略轟炸機撤離關島，結束16年來不間斷輪替進駐安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的任務。不過，B-52轟炸機離開才沒幾個星期，四架B-1槍騎兵戰略轟炸機組成的機隊3日已抵達關島，其目的是在印太地區進行訓練和戰略威懾任務。

從2004年開始，美軍開始在關島部署B-52、B-1B槍騎兵戰略轟炸機和B-2A幽靈隱形轟炸機，作為「持續轟炸機進駐任務」的一環。美國網路媒體The Drive軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，16日有5架B-52H同溫層堡壘離開關島。

美軍戰略司令部（STRATCOM）發言人安塔納索夫（Kate Atanasoff）少將隨後證實此項消息，並表示美國已轉變國防戰略，使戰略轟炸機在需要時，能夠從更廣泛的海外據點投射到印太地區，「美國的戰略轟炸機，將繼續按照我們選擇的時機與節奏，在包括關島在內的印太地區進行活動」。

▲▼B-1轟炸機飛抵關島安德森空軍基地。（圖／翻攝 Andersen Air Force Base）

▲B-1轟炸機武器載荷能力優於先前派駐關島的B-52轟炸機。（圖／翻攝 Andersen Air Force Base）

美國有線電視新聞網（CNN）3日報導，美國太平洋空軍（PACAF）宣佈，由四架四架B-1槍騎兵戰略轟炸機組成的機隊已經抵達關島安德森空軍基地，四架B-1槍騎兵戰略轟炸機擁有美國空軍飛機中最大的有效武器載荷量。報導並提到，B-1機隊此行的目的就是在印太地區進行訓練和戰略威懾任務。

報導指出，四架轟炸機是從德克薩斯州的戴斯空軍基地起飛，不過軍方沒有說明它們將在關島停留多長時間，新到來的B-1則比先前的B-52擁有更強大的武器攜帶能力，可以攜帶遠程反艦導彈，具備優秀的對峙和反艦能力。

蘭德公司高級研究員提摩西•希思（Timothy Heath）在接受CNN專訪時提到，B-1轟炸機的部署將使的美國太平洋空軍更難以被針對。美國太平洋司令部聯合情報中心前官員舒斯特（Carl Schuster）則表示，此種部署的不可預測性將使得對手的決策假設複雜化。

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