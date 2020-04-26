「美國強」行動飛遍各大城　雷鳥與藍天使同場秀技激勵民心

▲雷鳥與藍天使同場飛行訓練。（圖／翻攝自instagram／@kcbx.strength）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國「藍天使」(Blue Angels Squadron)和「雷鳥」(Thunderbirds Squadron)展開「王見王」的飛行表演，他們是由菁英中的菁英飛行員所組成，罕見的進行同場表演，在佛羅里達州彭薩科拉的周遭，引來不少的圍觀者，更有網友將影片上傳至社群媒體。

為了捍衛國家團結及向抗疫第一線人員致敬，美國總統川普表示，海、空軍兩個特技隊聯合，計劃在全美各地巡迴表演，並把任務代號命名為「美國強」行動（Operation America Strong）。因此，許多民眾在彭薩科拉附近的海岸線上，目睹雷鳥隊與藍天使隊聯合訓練與演出，可說是大飽眼福，許多人也紛紛將這難得一見的畫面錄下，上傳至社群媒體。





日前網友發布在instagram的影片中，拍攝下演出過程，先是由雷鳥隊的F-16戰機的6架三角編隊飛行，隨後緊接出現7架藍天使隊的F/A-18戰機，也以三角編隊的方式穿梭在天空中，因此吸引許多網友留言表示，「上帝保佑！美國的生活方式回歸了！」、「太棒了」等，但也有眼尖的網友表示，「為什麼會有人在海邊，趕快回家。」

▲雷鳥。（資料圖／翻攝自美國國防部）

美國空軍雷鳥特技飛行隊是世界航空表演中十分出色的隊伍，目前使用F-16戰機進行特技表演，所以一旦有任務需要，也可快速整合成為作戰部隊的一部分；藍天使特技飛行隊則是當今唯一屬於海軍航空兵的特技隊，比雷鳥建隊還早7年，也是最早的特技飛行隊。同時，有海軍飛行的搖籃（the Cradle of Naval Aviation）之稱的彭薩科拉（Pensacola）海軍基地，就是藍天使的家。

▲藍天使。（資料圖／翻攝自美國國防部）

此外，藍天使指揮官白納奇（Ryan Bernacchi）上校與雷鳥指揮官赫爾德（Jason Heard）上校，曾在2019年拉斯維加斯舉辦的的航空展中相遇，促成頂尖飛行好手相聚、理念交換的機緣。