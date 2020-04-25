琉球漁船回報器故障　航經印尼海域疑「未掛國旗」被查扣

▲屏東琉球籍漁船「勝騰群66號」22日晚被印尼公務船查扣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東琉球籍漁船「勝騰群66號」22日晚疑因航經印尼海域沒有懸掛國旗，被印尼公務船查扣，琉球區漁會表示，該艘漁況先前已通報要到菲律賓拍賣漁貨，不料22日下午就發生失聯被扣情事，目前人漁平安，而漁業署及外交部目前已與印尼方面進行交涉。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，「勝騰群66號」船上林姓船長及9名菲律賓船員，22日晚上航經印尼經濟海域，被印尼公務船扣查，經漁業署透過外交部交涉，印尼漁業部表示，「勝騰群66號」因沒有懸掛國旗所以被查扣。

印尼官員向台灣駐印尼代表人員表示，會依新冠肺炎相關規定檢查「勝騰群66號」，並給予人船協助與照護。

琉球區漁會表示，林姓船長的媳婦向該漁會表示，公公前用衛星電話連絡告知船位回報器故障，請家人協助回報船位。由於要前往菲律賓納卯港卸魚，因此委由家人協助17日填報預報表陳報給東港漁發中心，預計24日到達納卯漁港，結果22日下午6時左右就發生失聯被扣情事。

蔡寶興說，由於該船已捕獲鮪魚、旗魚等共4947公斤，且已通報24日要到菲律賓卸魚，目前漁業署和外交部正在協助釐清「勝騰群66號」航經印尼海域為何沒有懸掛國旗，是否與船位回報器故障有關。

漁業署呼籲，台灣籍船隻在行經印尼經濟海域時要特別留心注意，有任何狀況要立即通報。

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