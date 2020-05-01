平鎮停車場崩塌遭活埋！警消開挖搜救13hrs…女工清晨尋獲已死亡

▲桃園女工遭活埋13小時，尋獲時已經明顯死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程4月30日發生崩塌事故，現場3名男性工人驚險逃出，但在地下3樓執行牆面整修作業的林白姓女工（62歲）則當場遭到活埋。消防局獲報後前往現場開挖搜救，歷經13小時後，終於在1日清晨發現女工身影，經持續開挖後於上午7時03分將其救出，但已經明顯死亡。

桃園市消防局指出，昨傍晚4時53分接獲報案，平鎮區復興街、文化街口文化公園地下停車場工地傳出崩塌意外，立即派遣人員74名、特搜20名、搜救犬2隻前往現場。

警消經清點人數後，確認事發當下工地內共有4名工人，其中3名男性工人幸運逃出，但林姓男子（56歲）頭部撕裂傷、詹姓男子（43）頭部撕裂傷、右肩擦傷，送往聯新醫院治療；而林白姓女工則是失聯。經了解，當時林白姓女工在地下3樓執行牆面整修作業，研判極有可能遭到活埋，警消立即調派怪手、吊車進行開挖破壞作業搜救，經過13小時後，終於在清晨5時13分發現林白女身影，待上午7時03分將其救出後，發現林白女已經明顯死亡，後續將遺體移至路面，現場交由偵查隊進行調查。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼平鎮停車場工地坍塌。（圖／記者沈繼昌翻攝）