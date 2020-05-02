台東防焚風！3縣市「明有36度高溫」　北台灣變天關鍵時間曝

▲各地天氣暖熱。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是五一連假第二天，全台各地天氣暖熱，中央氣象局表示，明日中午台南市、高雄市、屏東縣、台東縣進山區或河谷可能有36度高溫。週二、三受鋒面影響，北台灣雲量增多，有下雨機會。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一週天氣穩定，週日、週一全台都有30度以上高溫，西半部約32到33度，氣象局稍早發佈高溫資訊，明日中午前後台南市、高雄市、屏東縣及台東縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上高溫發生機會。

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陳伊秀表示，明日台東可能有焚風發生，到了週一才會比較緩和。週二、週三天氣稍有變化，目前台灣北部海面有一道鋒面，位置若持續往南，北台灣雲量將增多並下雨，若持續滯留海面則僅雲量增多，基隆北海岸、大台北地區也會有零星降雨。

▲氣象局高溫資訊。（圖／氣象局提供）

陳伊秀表示，週二、週三北台灣以外地區，位於鋒面的暖區，因此天氣一樣暖熱，週四、週五全台天氣恢復穩定，須留意午後山區熱對流雷陣雨，不過雨勢應該不會太劇烈，而是以飄雨模式為主。

陳伊秀指出，週六又有鋒面接近北部海面，北台灣雲量增加，也有下雨機率。至於氣溫方面，未來一週早晚低溫約22到24度，部分地區25度，整體而言接近夏天的天氣。

▲全台高溫悶熱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，下週二、三鋒面就會接近台灣北部海面，北台灣雲量增多，有局部短暫陣雨機會，山區的午後陣雨也會變得相對明顯一些，下週四到週六鋒面又往北抬，再度恢復多雲到晴山區午後局部陣雨的天氣型態，下週日鋒面可能再度接近，到時天氣又會變得比較不穩定。

「天氣風險Weather Risk」表示，未來這一週除了下週二、三北台灣高溫有機會略降至30度以下之外，其他時間各地高溫普遍在30度之上，局部地區高溫甚至可達33到35度，夜晚清晨低溫也都在23到25度間，悶熱時間長而且感受明顯。