　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東防焚風！3縣市「明有36度高溫」　北台灣變天關鍵時間曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅遊,旅客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲各地天氣暖熱。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是五一連假第二天，全台各地天氣暖熱，中央氣象局表示，明日中午台南市、高雄市、屏東縣、台東縣進山區或河谷可能有36度高溫。週二、三受鋒面影響，北台灣雲量增多，有下雨機會。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一週天氣穩定，週日、週一全台都有30度以上高溫，西半部約32到33度，氣象局稍早發佈高溫資訊，明日中午前後台南市、高雄市、屏東縣及台東縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上高溫發生機會。

請繼續往下閱讀...

陳伊秀表示，明日台東可能有焚風發生，到了週一才會比較緩和。週二、週三天氣稍有變化，目前台灣北部海面有一道鋒面，位置若持續往南，北台灣雲量將增多並下雨，若持續滯留海面則僅雲量增多，基隆北海岸、大台北地區也會有零星降雨。

▲氣象局高溫資訊。（圖／氣象局提供）

▲氣象局高溫資訊。（圖／氣象局提供）

陳伊秀表示，週二、週三北台灣以外地區，位於鋒面的暖區，因此天氣一樣暖熱，週四、週五全台天氣恢復穩定，須留意午後山區熱對流雷陣雨，不過雨勢應該不會太劇烈，而是以飄雨模式為主。

陳伊秀指出，週六又有鋒面接近北部海面，北台灣雲量增加，也有下雨機率。至於氣溫方面，未來一週早晚低溫約22到24度，部分地區25度，整體而言接近夏天的天氣。

▲全台高溫悶熱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲全台高溫悶熱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，下週二、三鋒面就會接近台灣北部海面，北台灣雲量增多，有局部短暫陣雨機會，山區的午後陣雨也會變得相對明顯一些，下週四到週六鋒面又往北抬，再度恢復多雲到晴山區午後局部陣雨的天氣型態，下週日鋒面可能再度接近，到時天氣又會變得比較不穩定。

「天氣風險Weather Risk」表示，未來這一週除了下週二、三北台灣高溫有機會略降至30度以下之外，其他時間各地高溫普遍在30度之上，局部地區高溫甚至可達33到35度，夜晚清晨低溫也都在23到25度間，悶熱時間長而且感受明顯。

ET快訊
金正恩「得意的笑」現身！金與正在身旁...資深媒體人：這2人
金正恩活跳跳現身打臉前北韓官員　他見「一輛車」揪出病重玄機
水泥車「跨線突切車道」輾女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫女同事收包裹！他扛整箱貨到公司「遇到她男友」　衰躺槍秒變工具人

連千毅前合夥人直播喊：支援！瑞豐夜市包起來　攤商這句話曝「與新台幣的距離」　

48小時殺新冠肺炎？澳洲研究治疥蟲用藥「伊維菌素」　皮膚科醫師說話了

統測首日9萬考生應考　12人發燒進備用試場

民眾盼校園解封供運動　教育部：地方政府基於防疫考量「予以尊重」

高雄3日防疫兵推！力邀中央到場指導…但陳時中確定不來了

波羅蜜沒熟透「奧客堅持買半顆」　店家被盧半小時妥協...一剖開她反悔秒溜

台東防焚風！3縣市「明有36度高溫」　北台灣變天關鍵時間曝

台商7年前大陸染H7N9禽流感首傳入　張上淳：和新冠肺炎同有肺纖維化

精神鑑定非左右判決唯一原因！兩大精神醫學會聲明：過去也有不採納的先例

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

鄧紫棋和男友馬克同框組桌子再放閃　一見成品...崩潰大罵髒話！！

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

呼籲在家防疫！網紅再玩角色扮演 翻唱迪士尼主題曲成防疫歌Part2

幫女同事收包裹！他扛整箱貨到公司「遇到她男友」　衰躺槍秒變工具人

連千毅前合夥人直播喊：支援！瑞豐夜市包起來　攤商這句話曝「與新台幣的距離」　

48小時殺新冠肺炎？澳洲研究治疥蟲用藥「伊維菌素」　皮膚科醫師說話了

統測首日9萬考生應考　12人發燒進備用試場

民眾盼校園解封供運動　教育部：地方政府基於防疫考量「予以尊重」

高雄3日防疫兵推！力邀中央到場指導…但陳時中確定不來了

波羅蜜沒熟透「奧客堅持買半顆」　店家被盧半小時妥協...一剖開她反悔秒溜

台東防焚風！3縣市「明有36度高溫」　北台灣變天關鍵時間曝

台商7年前大陸染H7N9禽流感首傳入　張上淳：和新冠肺炎同有肺纖維化

精神鑑定非左右判決唯一原因！兩大精神醫學會聲明：過去也有不採納的先例

母親節「友善契作平台大聯盟」　有機農作愛心產地直送媽媽

助僑民抗疫！　僑委會：行政院無償提供50萬片醫療口罩

中職／曾豪駒點名王躍霖代班終結者：現在最強的

鄧超挑戰「秋葵料理」嚇壞粉絲！　華麗擺盤端出…網哭：密集恐懼症發作

統一獅響應台南訂購「安心宣言養生餐」　黃偉哲回贈火鶴花祝球隊戰績「乎好」

中職／索沙僅投2局來台最慘　坦言低潮有信心找回身手

幫女同事收包裹！他扛整箱貨到公司「遇到她男友」　衰躺槍秒變工具人

不斷更新／桃猿6安猛攻逆轉戰局　3局樂天8比5兄弟

6月嬰慘被「拔甲斷骨」凌虐！獲救4年後回原生家庭再現新傷　保母急喊：SOS

「偽狼犬」熟睡猛抽搐！爸心疼帶來看義診　得知背後原因笑了

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

60多歲女性獨自到澳洲、日本旅遊染疫！

正妹醫許書華秀洗手舞　起底參加過《歌喉戰》

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

5/4起海外入境　入住防疫旅館

10台人寫受困武漢隔離70天心情

爸載高中女上學！她一醒來「眼前景象扯翻」

私密處每次滾床就感染　醫：妳啪太多了

正妹醫師許書華「防疫大作戰」攻佔表特板

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

夫婦塞內加爾工作「全身倦怠+咳嗽」返台確診

傳又有疑似個案　指揮中心說明

51連假墾丁超慘現況曝！旅宿業退房電話接到手軟

更多熱門

相關新聞

高雄衝破35度！未來一週都好熱

高雄衝破35度！未來一週都好熱

時序進入春夏，各地天氣逐漸轉熱，中央氣象局表示，今日最高溫為高雄甲仙山的35.5度，週六到週一天氣依然穩定，西半部高溫可達36度。週二、週三鋒面靠近，北部、東北部可能有局部短暫陣雨，但雨量不大。

夏日驅蟲大哉問！寄生蟲恐這樣入侵你家

夏日驅蟲大哉問！寄生蟲恐這樣入侵你家

夏日驅什麼？焦蟲症3階段臨床症狀

夏日驅什麼？焦蟲症3階段臨床症狀

夏日驅什麼？艾利希體發病3階段臨床症狀

夏日驅什麼？艾利希體發病3階段臨床症狀

新冠病毒「60˚C還能傳染複製」加熱近黃金沸點才能滅亡

新冠病毒「60˚C還能傳染複製」加熱近黃金沸點才能滅亡

關鍵字：

高溫夏天

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

老農夫「弟弟被割下塞嘴裡」離奇陳屍田中！

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

才預言金正恩必死！通靈大師秒被打臉…尷尬道歉

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

羅志祥爆「道歉記者會」內容外洩！現身時間點曝光

愷樂、小豬12年前首見面畫面曝光

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面