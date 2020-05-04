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8大電商母親節好康最終加碼　10萬份大熱美式買1送1

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東森購物母親節活動（圖／翻攝自東森購物）

▲母親節即將到來，東森購物推出會員專屬好康及多檔優惠寵愛媽咪。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

這個週末就是母親節了，不少人把握時間物色禮物，準備送給媽媽表示自己的一點小心意。送禮潮推升買氣往上飆升，8大電商也在最後檔期加碼好康，讓消費者大方寵愛媽媽，也能省荷包。

感恩五月天，東森購物各館強推優惠寵愛媽咪，包括Jo Malone、L'OCCITANE、Calvin Klein、Arden雅頓等，多項國際美妝保養品限時2折起；專櫃香氛回饋3折起，全站超值再加碼消費滿5,000元登記送600元折價券，更享不限金額消費登記抽Dyson豪禮，最大獎為Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機涼風風扇。3C、家電也有激殺價，像是購買HITACHI日立家電指定機種滿額送2,000元，登記再送7-11咖啡券。

momo主打「完美女神節」精選商品2.8折起、萬份紅包整點搶、組隊賺最高15%回饋等眾多省荷包回饋，「完美女神晚會」也將於5/4晚間20:00盛大登場，再加碼下單抽14萬按摩椅、滿額送KKTV VIP、曬媽咪抽dyson等好禮活動，此外，此次與7-ELEVEN合作下單送好康，天天不限金額下單登記送總計30萬份茶葉蛋、10萬份大杯熱美式買1送1。預估母親節檔期買氣較去年同期成長4成。

網購母親節（圖／業者提供）

▲PChome 24h購物於5∕8當天消費指定商品滿888元，限量隨箱贈「玫瑰永生花精美好禮」。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物以「最懂娘的心」為主軸，「懂娘俱樂部」檔期活動於即日起至5/11登場，精品美妝、保健食品、健身器材、質感3C及家電等下殺折扣之外，5/31前推出36大銀行刷指定信用卡享最高回饋26.88%，其中，使用 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡或拍兔卡，最高享5%P幣返利回饋，5/8當天消費指定商品滿額888元，加碼限量隨箱贈玫瑰永生花精美好禮，刷卡儲值最高省4,800。

Yahoo奇摩旗下3大電商聯手瞄準母親節送禮需求，購物中心即日起至5/10指定商品限時下殺5折起，再推指定類別「購物金三連發」最高送1200購物金，購衷心會員刷Yahoo聯名卡享6%回饋，最高可拿16%回饋；超級商城則至5/5以前主推「母親節均一價$520」，消費滿520元再抽5,200超贈點（1點=1元），刷花旗信用卡滿萬元再送1,000超贈點；拍賣於5/10前祭出「獻愛媽咪3折起」，精選女裝鞋包、美妝保養、居家美食、3C周邊等好物，推出快閃驚喜價，消費滿99元享萊爾富超取0元免運，加碼再抽萬元Dyson。

蝦皮購物打造「5.5購安心節」，除推薦居家防疫商品，也祭出母親節送禮折扣，5/2～5/5每天限時破盤價下殺5折起，迎鶴金品、點睛品的鑽戒、黃金項鏈通通對半下殺，活動期間刷國泰世華蝦皮購物聯名卡可享高達14%回饋。5/5當日限定壓軸加碼，凡下單滿1,500元再抽市價17萬的奢華鑽戒，下單越多機會越大，另外也不能錯過人氣夯品對砍半價開搶，SAMSUNG Galaxy Note 10+原價36,900元，5/5晚間21:00折後賣16,450元；SKII青春露75ml原價2,300元，5/5凌晨00:00下殺優惠價1,150元。

網購母親節（圖／業者提供）

▲生活市集集結6大公益基金會推出母親節限定新品，並攜手4大異業夥伴推出社群限時優惠活動。（圖／生活市集提供）

生活市集攜手心路基金會、台北市康復之友協會、伊甸基金會、喜憨兒基金會、勵馨基金會等6大公益基金會推出母親節限定新品，同時也與4大異業夥伴推出社群限時優惠活動，並再次祭出人氣互動遊戲「整點瘋搶集集點」，凡於5/4～5/6限時3天每日上午11:00進入站內活動頁面，即有機會拿到限量集集點，1點可抵1元，每個時段限量名額，最高有機會搶到100點，現搶即用。

friDay購物即日起至5/10推出「寵媽樂購節」活動，全站38折起，再祭出天天送千萬折價券以及消費滿額抽輝葉按摩沙發、星和愛漂亮保養體驗、CITIZEN光動能女錶等好禮。另外，網站特別企劃實地街訪民調，回收有效樣本數37份，統計出媽媽最想要的母親節禮物TOP 3依序為：Dyson吹風機（52%）、SKII保養品（33%）及SKECHERS GOWALK健走鞋（10%）。

現金回饋網ShopBack與Apple官網獨家合作限時加碼，即日起至5/11止，凡透過ShopBack前往Apple官網購買商品，可享最高3.5%現金回饋，而原本最高僅1%，若以iPhone 11 Pro 64G售價 35,900元來計算，透過ShopBack購買享3.5%現金回饋，等於現賺1,256元，如果搭配指定信用卡分期零利率，加上最高3.5%刷卡的現金回饋，總共可省下2,512元，等於93折入手。

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