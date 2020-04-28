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三星推耳機進化更新！　初代Galaxy Buds直接升級似Galaxy Buds+

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▲▼Samsung Galaxy Buds+藍芽耳機廣編拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲Samsung Galaxy Buds+。（圖／記者周宸亘攝）

記者謝仁傑／綜合報導

三星的第二代無線耳機 Galaxy Buds+，將增添一些功能添加至第一代無線耳機 Galaxy Buds 中。三星表示，將推出一項更新，更新完的 Galaxy Buds 可以立即與多個設備連接，且能支援 Microsoft Swift Pair，讓 Galaxy Buds 與 Windows 10 配對時能更加快速。

Galaxy Buds 會自動支援環境音效模式，即使用戶在收聽音樂，Galaxy Buds 也會能讓用戶聽到周遭重要的聲音。此外，三星與 Spotify 合作首推新功能，用戶可輕按住Buds，即可從 Spotify 啟動推薦的播放列表，Galaxy Buds+ 同樣也具備這項功能。

Galaxy Buds 去年推出後並沒有特別受到歡迎，透過增添其他硬體和功能，Galaxy Buds+ 改善了前一代的配對問題，不過仍沒有具備降躁功能，且不如一些競爭對手的產品耐水耐汗；但據傳三星下一代「豆」狀耳機「Galaxy Buds Bean」，將會有主動降噪的功能。


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