第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

▲Google Pixel Buds已可在美國Google Store官網購買。（圖／取自Google Play Store）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 正式在美國Store官網推出第二代無線耳機 Pixel Buds，現已可開始購買，定價為179美元（約新台幣5,400元）。相較於2017年的初代型號，Google 此次推出真正的無線藍牙耳機，耳機上的表面呈圓弧狀，可以滑動、輕按和長按。

．輕按一次：播放／暫停

．連點兩次：下一首曲目，拒絕呼叫或停止助手

．連點三次：上一曲目

．向前滑動：提高音量

．向後滑動：降低音量

．按壓不放：查看通知或呼叫語音助手

▲Google Pixel Buds。（圖／取自9TO5Google）

Google 構建了「三點錨定係統」，以保持 Pixel Buds 即便在運動時也不會掉落；此外，Pixel Buds 在滿電力的狀況下可聽滿5個小時（2.5個小時的通話時間），充電盒則提供24個小時的充電時間，而充電10分鐘就可提供2小時的聆聽時間（1小時的通話時間），充電速度非常快。

Pixel Buds 有12mm動態音源驅動器和IPX4的防汗防水等級，耳機的雙波束形成可抑制背景噪音的麥克風，並透過顎骨的振動來檢測語音，紅外線感測器可自動偵測耳機是否佩戴在耳朵上，以自動播放或暫停。

透過說出「Hey Google！」喚醒 Google Assistant，可用於快速指令和翻譯，而感應環境音效功能（Adaptive Sound）也會因外在環境的嘈雜度來自動調節音量。外媒評測後，對於 Pixel Buds 的外觀設計、配戴舒適度、與 Google Assistant 等方面都給予很高的評價。

第二代Pixel Buds 共有黑、白、橘、薄荷綠4種顏色，內耳的部分皆是黑色。目前 Pixel Bud 在 Google Store 上僅提供白色，其他顏色預計在未來幾個月內會陸續推出。



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