　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Google Pixel Buds。（圖／取自9TO5Google）

▲Google Pixel Buds第一批白色耳機銷售一空。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 推出的第二代 Pixel Buds 在美國Google Store上市不到3天，就銷售一空。Pixel Buds 的定價為179美元（約新台幣5,400元），現在欲購買者只能先到美國官網留下E-mail，等待該產品下一波補貨。

目前 Google Store 雖然只提供白色的款式，不過在候補列表中列出橘色，代表下一波補貨的產品將有橘色可以選擇，而黑色和薄荷綠預計將在未來幾個月內提供。

二代 Pixel Buds 有一項新功能，即感應環境音效功能（Adaptive Sound），可依據背環境噪聲自動調節音量。

此外，Pixel Buds 搭配的應用程式中發現程式碼，似乎有一項警報功能，當用戶在聽音​​樂、看影片或講電話時，耳機檢測到外部某些聲音（例如嬰兒哭聲、狗吠聲、煙霧警報等），就會透過耳機發出警報。但目前僅存在於程式碼中，還不清楚該功能何時會正式啟用。

▲Google Pixel Buds在部分國家上市 外媒：真正的無線智慧耳機 。（圖／取自Google Play Store）

▲Google Pixel Buds薄荷綠。（圖／取自Google Play Store）

Pixel Buds 在滿電力的狀況下可聽滿5個小時（2.5個小時的通話時間），充電盒則提供24個小時的充電時間，而充電10分鐘就可提供2小時的聆聽時間（1小時的通話時間），充電速度非常快。

第一批下單的客戶，商品將會在五月中左右送達。


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買
Google Pixel Buds在部分國家上市 外媒：真正的無線智慧耳機
Google最新無線耳機「Pixel Buds」功能大勝AirPods！

ET快訊
快訊／「殺警判無罪」嚴重打擊警察士氣！　徐國勇：絕對依法上訴
李承翰遭刺殺亡　法院判無罪交保「5大理由」曝光
勇警兒遭刺殺亡…兇嫌獲無罪！父悲痛猛搖頭：太離譜
快訊／錢櫃大火1男裝葉克膜搶救5天　家屬今忍痛拔管
羅志祥「2版本道歉態度大轉變」！偷吃前輩教認錯9字訣
獨／國安局長爆金正恩生病了　高層再曝「病況內幕」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

不必是企業　Google Meet進階視訊會議功能免費開放給所有人

用戶心聲蘋果聽到了！戴口罩解鎖iPhone可跳過Face ID

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

NOVA情報誌／革命性粉餅機　三星Galaxy Z Flip搶鮮殘酷鑑

NOVA情報誌／「輕薄」玩很大 「美力」飆長效！

好音樂就是要有好音響搭配才完美！7款輕巧美型藍牙喇叭盤點

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

蘋果macOS Image Capture有Bug！默默吃掉硬碟空間

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

不必是企業　Google Meet進階視訊會議功能免費開放給所有人

用戶心聲蘋果聽到了！戴口罩解鎖iPhone可跳過Face ID

HTC VIVELAND推出5月溫馨活動　粉專按讚留言可享購票「半價」優惠

NOVA情報誌／革命性粉餅機　三星Galaxy Z Flip搶鮮殘酷鑑

NOVA情報誌／「輕薄」玩很大 「美力」飆長效！

好音樂就是要有好音響搭配才完美！7款輕巧美型藍牙喇叭盤點

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

蘋果macOS Image Capture有Bug！默默吃掉硬碟空間

國中會考試場防疫「超前部署」　盧秀燕視察「全力維護考生健康」

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

台灣未列美301觀察名單　商業機密保障受肯定

51勞動節愛自己　小資族、頂客族、三明治族勞工投保規劃一次看

疫情打擊害他關閉餐廳！　銀行家狠心殺死懷孕5個月妻後身亡

勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪　父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜...

攻堅畫面曝！他「開2槍對峙2hrs」…燒台中摩鐵想逃　警持盾逼近吼：趴下

牽繩拉不住！「前科米格魯」暴衝追咬鐵馬騎士　主人倒楣了

SBL冠軍賽／李亦伸G6看好裕隆封王　五五波戰局比求勝意識

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

3C家電熱門新聞

iPhone 12起步價傳較iPhone 11還便宜

Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

FB貼文表情符號再+1　手抱愛心一起對抗病毒

這不是Bug！新iPhone SE的Haptic Touch不支援通知功能

三星高CP值Galaxy M11來了

用戶心聲蘋果聽到了！戴口罩解鎖iPhone可跳過Face ID

好市多上架新iPhone SE　省651元

FB將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

三星Galaxy S20 Ultra被爆設計缺陷　後置鏡頭玻璃容易破裂

宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

超便宜平板Galaxy Tab A 8.4開賣！　最貴機型9,000元有找

微軟Surface設備不支援Thunderbolt 3　爆料人士揭密原因！

Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

更多熱門

相關新聞

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

第二代無線耳機Pixel Bud上市！　美國Google Store可下單購買

Google 正式在美國Store官網推出第二代無線耳機 Pixel Buds，現已可開始購買，定價為179美元（約新台幣5,400元）。相較於2017年的初代型號，Google 此次推出真正的無線藍牙耳機，耳機上的表面呈圓弧狀，可以滑動、輕按和長按。

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

外媒點評Pixel Buds：真智慧耳機

realme Buds Air新色開賣

realme Buds Air新色開賣

皮卡丘無線耳機粉絲必收！

皮卡丘無線耳機粉絲必收！

「AirPods Pro」耳塞套可以單買！　官網售價250元有找...不怕搞丟

「AirPods Pro」耳塞套可以單買！　官網售價250元有找...不怕搞丟

關鍵字：

Google Pixel Buds無線耳機藍牙耳機

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

快訊／國安局證實：金正恩生病了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面