Pixel Buds上市不到3天完售！　應用程式曝將有警報救生功能

▲Google Pixel Buds第一批白色耳機銷售一空。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 推出的第二代 Pixel Buds 在美國Google Store上市不到3天，就銷售一空。Pixel Buds 的定價為179美元（約新台幣5,400元），現在欲購買者只能先到美國官網留下E-mail，等待該產品下一波補貨。

目前 Google Store 雖然只提供白色的款式，不過在候補列表中列出橘色，代表下一波補貨的產品將有橘色可以選擇，而黑色和薄荷綠預計將在未來幾個月內提供。

二代 Pixel Buds 有一項新功能，即感應環境音效功能（Adaptive Sound），可依據背環境噪聲自動調節音量。

此外，Pixel Buds 搭配的應用程式中發現程式碼，似乎有一項警報功能，當用戶在聽音​​樂、看影片或講電話時，耳機檢測到外部某些聲音（例如嬰兒哭聲、狗吠聲、煙霧警報等），就會透過耳機發出警報。但目前僅存在於程式碼中，還不清楚該功能何時會正式啟用。

▲Google Pixel Buds薄荷綠。（圖／取自Google Play Store）

Pixel Buds 在滿電力的狀況下可聽滿5個小時（2.5個小時的通話時間），充電盒則提供24個小時的充電時間，而充電10分鐘就可提供2小時的聆聽時間（1小時的通話時間），充電速度非常快。

第一批下單的客戶，商品將會在五月中左右送達。



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