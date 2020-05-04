台灣守住社區感染威脅！張上淳推測「關鍵4原因」：戴口罩文化差很大

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎至今累計437例，在這段時間，台灣幾次面臨「社區感染」的威脅，但都守住了。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也推測台灣和國外的不同。他直說，其中有一點很重要的是，台灣對於「戴口罩」不會標籤化，但歐美都認為「有病才戴口罩」，所以他們到社區外都是沒戴口罩的。

台灣爆出幾次本土個案，且感染源不明，每次都引起民眾恐慌，但台灣也都穩穩守住，沒造成社區感染。張上淳也簡單推測四論點「台灣沒有造成社區感染的原因」，包括「病人身上病毒量、個人行為、活動範圍和衛生習慣」。

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關於病人身上病毒量，張上淳說，之前大家曾說過「超級傳播者」，這種就是病毒量龐大，當然就容易傳播給其他人；個人行為則是如果沒有咳嗽和打噴嚏等飛沫噴出去的機會，傳播機會相對就會減少；而在活動範圍方面，大規模人群聚集，就會影響傳播範圍的大小。

第四則是和「戴口罩」的文化有關，張上淳強調，習慣戴口罩和不習慣戴口罩有相當大的差異，這也是歐美和台灣的差異，歐美認為「有病的人」才會戴口罩，這樣的文化其實也是有風險的，在歐美戴口罩容易被標籤化，但是台灣情況不一樣，不會因為戴口罩被標籤化，而且戴口罩也會減少觸摸口鼻的機會。

▲今日新增的個案與案383曾搭乘同班機回台。（圖／陳昱璇製）

▲今日新增1名境外移入個案。（圖／曾梓倩製）