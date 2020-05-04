妳媽偷情20多人！　65歲醋男拿菜刀狂砍兒...成「15CM裂嘴男」耳朵全斷

▲重慶36歲男遭繼父砍傷。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

重慶長壽一名36歲男子1日因為「馬桶問題」與繼父起爭執，之後受不了對方罵母親「偷人」而回嘴，沒想到就遭菜刀追砍，導致右側臉部、耳朵傷口長達15公分，當下立即噴血。

根據「看看新聞」報導，受傷男子的母親李大姐透露，前夫過世多年，2006年就和現在的老公再婚，36歲的兒子、10歲孫子和兩人同住，平時一家人感情還是不錯的，平時兒子和李大姐出外打工，孫子就由老公照顧。

事發當天李大姐帶著孫子回老家，下午4時許突然接到兒子電話，才知道發生了衝突，趕到醫院後得知，兒子右臉、右耳都被砍，右側耳朵全層都已經斷開，傷口長15公分。

當事男子表示，繼父看到馬桶沒沖就開始辱罵，但其實自己有沖，只是馬桶沖水閥壞掉了，一開始他都不裡會這些碎念，但是過了一陣子繼父越罵越難聽，還說媽媽在外面跟20幾個男人偷情，他們每人吐一口水，三輩人都被淹死。

聽到媽媽受辱，李大姐兒子回嘴了幾句，繼父竟然馬上去廚房拿菜刀衝進臥室連砍4刀，前3刀雖然都用水壺檔住，但還是被砍中1刀，頓時鮮血直流，但他還是強忍傷口搶走刀，並且報警求助。

李大姐說，丈夫疑心病很重，平時和其他異性正常打交道，回家後都會被辱罵。在派出所裡，李大姐曾質問老公，為何要對自己兒子下如此狠手，但對方一言不發。

鄰居們透露，李大姐和老公已經再婚13、14年，走過許多風風雨雨，李大姐這些年一直在外奔波，兒子也時常孝敬兩人，李大姐的丈夫把李大姐的孫子，當做親骨肉一樣照顧，沒想到會發生這樣的事情。

目前，李大姐的丈夫已經被當地警方控制，相關部門也正在進一步調查和處理此事。

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