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接班夢碎！偷情「第一女網紅」　蔣凡遭阿里鐵腕開鍘

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▲▼阿里巴巴淘寶天貓雙11,淘寶天貓總裁蔣凡。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲淘寶天貓總裁蔣凡。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／綜合報導

管不住下半身，就可能被別人毀了你的後半生。針對淘寶、天貓總裁蔣凡遭夫人指控偷情「大陸第一網紅」張大奕一案，據阿里巴巴集團27日宣布的調查結果，雖中間查無利益輸送行為，但蔣凡「個人家庭問題處理不當」，對其執行記過、降級等處分，和最嚴重的一條：取消阿里合夥人身分。意味著他從此離開阿里下一代接班梯隊成員的身分。

據了解，合夥人制度是阿里巴巴集團權力和運作的中心，早在馬雲時代，就是解決公司領導人傳承、創新力、文化傳承等問題的重要機制。2019年9月，作為阿里合夥人之一的張勇正式接棒馬雲。

▲▼張大奕,如涵控股。（圖／翻攝自微博、淘寶）

▲網紅張大奕的如涵控股公司，在淘寶上相當有名氣。（圖／翻攝自微博、淘寶）

而「85後（1985年以後出生）」的蔣凡，在2013年自身創業項目被阿里巴巴收購，同時加入阿里系後，發展可以說是一帆風順。包括在2017年12月出任淘寶總裁，當時他年僅32歲，後於2019年兼任天貓總裁，歷程與現任阿里巴巴集團執行長張勇極其相似。

2019年度的阿里財報中，蔣凡首次出現在阿里38位合夥人名單中，刷新有史以來最年輕的紀錄；2020年3月，蔣凡晉升到M7/ P12的高級管理者，年薪至少1000萬元人民幣（約合新台幣4260萬元）起跳。

孰料，4月17日，微博名為「花花董花花」的博主17日直接開撕有「大陸第一網紅」的封號的張大奕，稱「再來招惹我老公我就不客氣了」。隨後，網友立即肉搜出，這場風暴的男主角正是蔣凡，而「花花董花花」是已經幫他生育了一男一女的妻子，張大奕則是模特兒出身，在淘寶擁有店鋪坐擁千萬粉絲，也是該平台第一家「雙11」銷量破億的女裝店。

▲▼淘寶現任法定代表人蔣凡（左）、阿里巴巴前CEO張勇（右）。（圖／CFP）

▲蔣凡（左）原被看到接班阿里巴巴前集團執行長張勇（右）。（圖／CFP）

面對種種傳聞，蔣凡於18日在阿里內部論壇上坦言，因為家人在微博上的言論和一些網上傳言，給公司帶來了非常不好的影響，「我在這裡向大家深表歉意。」，阿里集團CPO（首席人力官）童文紅也表明，將成立工作小組進行調查。

該偷情案經過10天的發酵，中間甚至歷經同樣震驚兩岸的「周揚青毀滅式分手羅志祥」、「豬蝶偷情」後，阿里巴巴廉政部門特別調查組27日宣布，經確認蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店舖的經營活動並無任何利益輸送行為，但蔣凡因個人家庭問題處理不當引發公司聲譽重大影響，決定給予包括，記過、職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）、取消上一財年度所有獎勵等處分，以及自即日起，取消蔣凡的阿里合夥人身份。

值得注意的是，該決議不只讓打拼七年的蔣凡，一朝重回解放前，對整個阿里巴巴集團也將造成重大影響，《澎湃新聞》就引述分析人士指稱，由於蔣凡分管的淘寶、天貓、阿里媽媽等，都屬於核心業務，注重傳承的阿里巴巴，現在既要考慮接班人問題，也要面對換將的戰略嫌隙以及同業競爭。

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