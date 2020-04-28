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枕邊的他是渣男嗎？十個潘朵拉盒子沒有勇氣千萬別打開

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▲▼渣男,偷情,線索,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

▲枕邊人是不是有不為人知的一面？十大線索揪出身旁渣男。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

韓劇《夫妻的世界》還沒完結，演藝圈就「豬揚變色」，讓世間女孩紛紛擔心自己枕邊的他，是不是有著平常看不見的另一面？DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》獲得網友心目中十大揪渣男線索，堪稱潘朵拉的盒子，沒有勇氣千萬別打開。

▲▼渣男,偷情,線索,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

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垃圾桶

俗話說「最危險的地方就是最安全的地方」，很多人察覺另一半不對勁時，第一時間就是先翻垃圾桶吧。畢竟有很多人做壞事會忘記擦嘴，隨手一丟就把證據留在垃圾桶。

「雨衣」櫃

相信大家都有一個專門放「雨衣」的小地方，很多人會時不時清點一下數量，或是檢查一下有沒有沒看過的牌子，如果出現新品牌或是數量突然減少，那就有點怪怪的啦。

▲▼渣男,偷情,線索,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

公事包、隨身包

公事包或是隨身包通常都帶在身上，一般來說另一半也不太會去看這些地方，正是因為這樣，一些「機密文件」跟「小禮物」最適合藏在這裡，難怪有不少人喜歡幫另一半「整理包包」。

▲▼渣男,偷情,線索,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

浴室

浴室是很私密的地方，每個人慣用的清潔用品、牙刷等都很容易露餡，如果突然發現浴室出現沒看過的洗髮乳、沐浴乳、牙刷⋯⋯那可要提高警覺了。

▲▼渣男,偷情,線索,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

電腦

在使用另一半的電腦時，有看過不知名的資料夾或奇怪的檔案嗎？有時候一不小心就發現對方的D槽有些不可告人的秘密，尤其是跳出瀏覽紀錄時，更是無所遁形。

車子

車子上面的線索太多啦！如果對方偷吃，經常會為了避人耳目而在車上約會，置物箱、腳踏墊、導航、行車記錄器等，每一處可能都有偷吃的鐵證。

通訊軟體

通訊軟體太發達，LINE、SKYPE、FB Message、Telegram等據點多不勝數，現在還有人使用Google document，隨時能線上修正或刪除內容，也成為另類傳情密器。

衣服

衣服容易沾味道也會黏頭髮，《夫婦的世界》一開始女主角就是從老公的外套口袋及圍巾上發現端倪，尤其是如果你的另一半不愛逛街，卻突然出現沒看過的新衣，可能就是別人送的呀。

手機

現在無論走到哪身上都會帶著手機，看似小小的一支，其實有著超強破壞力，如果通話紀錄中常常出現沒有名字的號碼、或是有沒看過的照片，那真的會讓人不知道要不要點開，如果你的另一半還有第二支手機，有很大機率是偷情專用。

▲▼渣男,偷情,線索,網路溫度計。（圖／翻攝自PEXELS）

社群平台

鍵盤柯南必尋線索一定是社群平台！現代人使用社群軟體的頻率很高，加了好友、開啟對話、按讚、設摯友⋯⋯種種跡象都會讓人覺得可疑，另外也可以從IG限時動態、或是偷偷珍藏誰的貼文、PTT站內信、噗浪及推特等看出端倪，畢竟這些都是培養感情的溫床啊。

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