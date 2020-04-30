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爸和媽的表妹再婚　他「很沒面子」要錢買車又被拒…殺到學校捅死父

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▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲死者弟弟說，「李某特別反對他們結婚，認為田某破壞了他的家庭，還認為當時父母離婚就和田某有關。」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸湖南省一名27歲李姓男子不滿爸爸在離婚22年後，竟與母親的表妹結婚，讓他覺得很沒有面子，加上要買車找父親資助遭拒，竟拿匕首連捅爸爸數刀導致對方身亡。近日湖南省高級人民法院二審裁定，維持一審原判，李犯故意殺人罪被判處無期徒刑。

《瀟湘晨報》報導，李某的父母於1992年結婚後，次年生下了他；然而，在他才2歲時，父母就因感情破裂離婚，他由母親撫養，父親則按期支付撫養費。在李成長過程中，爸媽就他的撫育問題產生矛盾，還因撫養費糾紛告上法院。

在李某看來，宋姓父親對他很少關心，未盡到父親的責任，讓他心生怨恨。儘管父子感情並不親密，李對口中這個對他「欠缺關心」的父親仍然保持著期待，希望父母能夠復婚，重新組建家庭。

在李某憧憬的同時，父親在離婚22年後、2017年，和前妻的表妹田某談憐愛，這件事激怒了他。同時，李想買車跑「滴滴」，找爸爸資助時被拒絕，這件事成了兩人關係直轉急下的導火線。

▼李某認為，在成長過程中，父親很少關心他。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男女,戀愛,男孩,感情,男人,父子,男友。（圖／翻攝自pixabay）

2017年下半年，李某與爸爸發生肢體衝突；2018年3月，田某與宋某結婚；同年7月6日，李又跑到家裡找爸爸，但當時對方不在家。眼見著宋家父子的關係日益緊張，宋某工作學校的校長周某曾約兩人調解。

「李某講宋某再婚的對象是他母親的表妹，他感到很沒面子。李某還講找宋某打架主要是為了要錢買車，宋某不給才發生爭執。」周某勸導李某給宋某承認錯誤後，又給宋某做工作，「但宋某說李某已經成年沒有給錢的義務，還說李某打他就更不服氣給錢了，他們父子當天始終談不攏。」

尤其是在得知爸爸和田某結婚後，李某一氣之下又去找對方。「李某特別反對他們結婚，認為田某破壞了他的家庭，還認為當時父母離婚就和田某有關。」宋某的弟弟記得，李某到田某家找哥哥時，還喊了一個人拿著刀，「我主動與李某聯繫，但他態度不好，調解不下來。」

2018年9月16日下午，李某攜帶匕首，騎單車來到張家界永定區爸爸家，因沒找到對方便在網咖上網；次日，他來到爸爸工作的小學找人，結果對方當天請假，他又回網咖；9月18日上午10時許，他在小學一樓教室找到爸爸後，就買車資助和再婚的事與對方發生爭執，拿出匕首朝爸爸胸部、腹部連捅數刀，致其心臟破裂、肝肺裂傷並急性大出血，多重器官損傷當場死亡。

▼李男不滿爸爸和媽媽的表妹結婚，竟埋下殺機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼結婚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

隨後李某逃離現場，當日下午4時許，用訊息聯繫母親，得知父親死亡後表示願意自首，告訴母親自己在武陵源。當晚7時許，民警及李某的親屬在武陵源百丈峽找到李。

李某涉嫌故意殺人罪被提起公訴之後，他的奶奶提起刑事附帶民事訴訟，要求李賠償人民幣86萬8475元（約新台幣365萬元）。他一審被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並得賠償喪葬費3萬1845元（約新台幣13萬元）。

李某提起上訴後，湖南高院二審認為，宋某、李某父子關係生疏，近年宋再婚及拒絕給予李經濟幫助，李由此產生報復動機，宋對激化矛盾不負有過錯責任；原審判決已依法認定李自首情節，且考慮到本案發生在家庭內部成員之間等情節，對其量刑適當，故裁定維持原判。

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