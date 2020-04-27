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偷情被抓怒毆孕妻！愛的高調～小三再一擊…IG發牽手照「自爆吃人夫」

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▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲在醫院擔任醫助的蔡姓男子偷吃女同事遭抓包，竟不顧妻子懷有身孕，直接動粗。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

蔡姓男子2015年底才結婚，但他卻在婚後第2年外遇醫院同事楊姓女子，期間2人除了會互傳曖昧紙條、拍性愛照外，有次他被老婆抓包偷吃，竟不顧妻子還懷有身孕，直接動粗。而小三楊女更是高調，不僅曾在IG發文大方表示自己是第三者，甚至還趁蔡男與妻家庭旅遊時，自由進出他們家中。蔡妻為此怒對先生提告，法院判蔡男須賠償老婆80萬元精神賠償。仍可上訴。

蔡男與妻2015年12月31日結婚，但蔡妻竟在2017年7月間，收到一封自稱楊女朋友的訊息告知，先生正與1名楊姓女子交往中。事情爆發之初，蔡男矢口否認外遇，但他卻在隔年4月17日親口證實此事。

蔡妻知情老公出軌當下震驚不已，但因懷有3、4個月身孕，為了能安胎她決定先回娘家居住，怎料一日返家時，她竟在桌上看見老公與小三親密露骨的對話紙條，接著又陸續在老公相機內發現2人多張性愛照。蔡男發現偷吃事蹟敗露，惱羞成怒下直接對孕妻動粗，後來又在蔡妻生產結束準備返家居住時，以家中不適合寶寶居住為藉口，勸老婆帶小孩回娘家住。

蔡妻原以為小孩出生後，先生會以家庭為重，孰料，先生外遇情仍持續上演，最誇張的是，小三楊女也愛的高調，不僅曾在IG發文貼出與蔡男的牽手照，更直接寫下自己身為別人婚姻第三者的相關文字，甚至還有一次趁蔡男與妻前去日本沖繩家庭旅遊時，自由進出他們家。

蔡妻對於種種背叛忍無可忍，怒至法院向先生提告，求償精神撫慰金100萬元。法院審理時認定蔡男與小三侵害蔡妻配偶權屬實，審酌蔡妻為美國大學畢業，目前目前在公司擔任業務經理，月薪約6萬元，蔡男則在醫院擔任醫師助理，名下多筆不動產，判蔡男須賠償蔡妻80萬元。全案仍可上訴。

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