四技二專統測第二天　考生、工作人員考試期間須全程戴口罩

▲統測第二天，考生進考場得配戴口罩。（圖／教育部提供）

文／中央社記者許秩維台北3日電

今天是四技二專統一入學測驗第二天考試，二技統一入學測驗也於今天登場，考生於考試期間應全程配戴口罩，拒絕且勸導不聽者，該科不予計分。

技專校院入學測驗中心資料顯示，109學年度四技二專統一入學測驗訂於5月2日、3日，9萬5135名考生報考；二技統一入學測驗訂於5月3日舉行，7961名考生報考。

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因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），統測採高規格防疫措施，考場人員須全面配戴口罩，教育部提供口罩給考生（考試日每天1片）。

技專校院入學測驗中心表示，考生進考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴者，禁止進入考場及試場，試場內也應全程配戴口罩，拒絕佩戴且勸導不聽者，該科不予計分。

所有人員進考場前必須配合量測體溫，未量測體溫者一律不得進入考場及試場。經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測；如確認發燒，將引導考生至備用試場應試，以確保考生權益，備用試場採取梅花座，並拉大考生之間座位距離。

統測試場冷氣全面開放，並開啟試場前門、後門，試場所有窗戶以開啟約10公分為原則，以確保試場通風良好、維持適當的室內溫度。