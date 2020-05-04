國防部長嚴德發：個人去留沒有比磐石艦官兵健康重要

記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊於3日晚間再爆出4例無症狀確診，確診者皆為磐石艦官兵，國防部長嚴德發4日上午赴立院報告，對於520總統就職後是否會續任部長，他強調，個人去留沒有比當前處理磐石艦的問題更重要。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



敦睦艦隊先前爆發31人群聚感染，餘下713人已於3日清晨隔離期滿，全員檢驗陰性即可解除隔離返家，但指揮中心晚間緊急召開記者會公佈結果，磐石艦又新增4人驗出陽性，總確診數來到35人，同艦346人需等待三採陰性才能解除隔離。

國防部晚間發布聲明表示，海軍109年敦睦遠航訓練支隊官兵及國防大學政戰學院海軍組學生，共713位成員，本日隔離期滿，並完成採檢。

其中，康定、岳飛軍艦官兵採檢均為陰性，4日上午解除隔離，返家進行自主健康管理；磐石軍艦4員則因呈現陽性反應，送醫院收療，其餘人員，將依中央流行疫情指揮中心指導，再進行一次採檢，如為陰性，則在下午可以解除隔離，返家進行自主健康管理。

對此，嚴德發4日上午赴立法院報告，在接受媒體訪問時表示，昨天檢疫所採檢有4位陽性，今天會再針對磐石艦做二檢，之後中央疫情指揮中心會有指導，國防部都會配合，只要陽性就送醫，如果陰性就可以回家自主健康管理。

至於520總統就職典禮後是否還續任國防部長，嚴德發表示，個人去留沒有當前處理磐石艦的問題更重要，700多位官兵的健康最重要，「個人去留沒有這個重要」。