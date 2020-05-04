嚴德發：我國「可恃戰力」有40萬兵力　7月漢光演習已在運作

▲國防部長嚴德發與國安局長邱國正報告「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」，並備質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國防部長嚴德發4日上午在立法院外交及國防委員會備詢時表示，國軍20萬兵力，若再包括動員的20多萬後備戰力，我軍的「可恃戰力」達40萬人；他也肯定地說，漢光實兵規劃於7月進行，現在已經有在動作。

國防部長嚴德發、國安局長邱國正上午列席立法院，就「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」進行專案機密報告。

國民黨立委江啟臣質詢時，請邱國正、嚴德發一起上台，先是追問國防部公布漢光演習時程，那麼是否代表在520總統就職後，嚴德發會留任，還是換成站在身旁的邱國正？對此，嚴德發說，實兵操演就是7月，沒有更改且已經在運作了，至於內閣改組他強調，這不是他可以評論的。

另外，針對美國在台協會主席莫健日前訪台時，提到不少我國戰備的問題。嚴德發表示，後備戰力在演習中一定要驗證，去年在中部地區曾驗證物力、民力動員。

嚴德發也透露，目前可以動員徵用的後備戰力約20多萬人，若再加上現役部隊20萬兵力，國軍的「可恃戰力」約40萬人左右。

嚴德發表示，對於莫健要求台灣全力備戰、恢復徵兵制與擴大對美武器採購等，他強調要自己靠自己，依照自己建軍構想建構國防戰力，台美的軍事交流不可否認很密切，而莫健的意見會參考。