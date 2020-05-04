擴大紓困！120萬農漁民受惠　符合「2條件」直接領1萬元

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，衝擊全球各大相關行業，我國政府規劃高達1億500億元的紓困計畫，以協助國內產業度過難關。今（4）日上午行政院召開「行政院紓困振興方案記者會」，並針對2大族群擴大紓困，其中，從事農漁生產工作者，且符合排富條件者，發放現金1萬元，預計共有120萬人受惠。

行政院長蘇貞昌表示，針對實際農漁民從農漁生產工作者，排富發放1人1萬元，只要符合報稅所得50萬元以下且領取3萬元紓困者，通通可獲補助，預計共有120萬人受惠，民眾僅需攜帶身分證至農會漁會進行辦理，即可領現金入帳。

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農委會主委陳吉仲補充說明，此次1萬元補助金與日前補助3萬元對象不同，獲取3萬元補助者是符合勞動部薪資在2萬4千元底下，且報稅所得40萬元以下才可申請，預計有15萬漁民受惠，這次1萬元是給予沒有加保者，有20萬漁民可領取。

另一族群為「有工作但無加保者」，如舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等因疫情陷入困境者，排富發放1萬元，只要符合家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上、低於2倍以下者可獲補助金，預計有34萬人可領取。民眾僅需到公所辦理即可直接領現金入帳。

衛福部長家陳時中則進一步說明，此次擴大補助主要是因為發現家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上的人仍是有困難，因為沒有相關保險導致收入受到影響，故政府站在照顧國人的立場上，針對較辛苦民眾放寬審查資格，只要是生活費落在1.5至2倍中間且無加保者皆可領1萬元補助金。