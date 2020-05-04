潤寅再詐86.3億元！新增3銀行受害　楊文虎夫婦海外贓款遭追繳

▲北檢今天追加起訴遭緝捕返台的潤寅楊文虎詐貸案。（圖為資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

潤寅集團楊文虎、王音之夫妻，今年初涉向合庫詐貸386億元遭起訴、求刑30年，日前夫妻倆接連被從美國緝捕返台後，遭收押至今，檢調持續追查，發現另有土銀、中信、上海等3家行庫，先後被詐貸86.38億元，台北地檢署4日依新增的違反《銀行法》等犯罪事實，追加起訴楊、王等15人及5間公司，總計潤寅詐貸金額突破472億元，正透過司法互助管道，追繳潤寅集團境外犯罪所得。

塑料貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，因涉嫌從2012年起，勾結福懋、中纖、新纖公司高層，以假交易文件向合庫等9家銀行詐貸386億，包括2人女兒楊宇晨在內，26人在1月間已被檢察官一併起訴，案發前逃亡美國依附兒子楊昌衡的楊文虎夫妻，則在日前陸續被遣返回台遭收押。

▲潤寅王音之和丈夫共涉詐貸472億元。（圖為資料照／記者林振民攝）

除了法院正緊鑼密鼓審理這起近年最大詐貸案外，台北地檢署主任檢察官張書華率陳映蓁、林俊廷等吉組檢察官，仍持續指揮調查局追查，發現潤寅早在2008年間開始，就曾聯手遠紡、大宇紡、泰豐輪胎、建大工業等知名公司員工，以663筆假交易向土銀、中信、上海等3家行庫反覆詐貸達86.3億元。

檢察官清查告一段落後，4日再依違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴楊文虎夫妻等15人以及潤寅等5間公司法人，其中遠紡等公司內部配合虛偽照會、幫忙詐貸的員工，因繳回潤寅集團用水果盒裝送的回扣共約55萬元，被檢察官請求法院減輕其刑。

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