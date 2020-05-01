進口黑心口罩「細菌過濾效率↓95%」　313萬片流向醫療院所狂削1254萬元

▲醫療器材批發業者涉嫌進口黑心口罩哄抬牟利。（圖為資料照／記者洪靖宜翻攝）

記者劉昌松／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩之際，檢調單位發現，位於高雄的1間醫療器材批發業者，早在2、3月間，從武漢進口「益江拋棄式醫用口罩(未滅菌)」，過濾效果根本不符合標準，卻已有313萬6008片被不知情的民眾，甚至是耳鼻喉科、榮民之家等醫療院所買去使用，以每片批發價4元計算，業者獲利超過1254萬元。

▲「益江拋棄式醫用口罩(未滅菌)」是不合標準的黑心口罩。（圖／翻攝調查局）

高雄市從1月初就傳出，有藥局在販售不合格的黑心口罩，橋頭地檢署指揮調查局高雄市調處追查出，從事醫療器材批發業的謝姓負責人，利用醫用口罩需求大增的機會，從湖北省武漢市某工廠進口「益江拋棄式醫用口罩(未滅菌)」，將價格自每片0.526元哄抬至4元牟取暴利，數量高達76萬783片。

但這款口罩經衛福部食藥署檢驗，細菌過濾效率低於95%，是俗稱黑心口罩的不良醫療器材，調查局再循線到訂購這款口罩的客戶大桃園耳鼻喉科、榮民醫院體系之岡山榮民之家，緊急追回這款黑心口罩共計7800片，謝姓負責人到案坦承，2020年2、3月間，已經販售總計313萬6008片，以每片4元批發價計算，獲利超過1254萬元。全案正由高雄檢調持續偵辦中。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「信託之父」契作靈芝吸金4875萬 判囚3年定讞稱病拒入監遭通緝

「金生儀」負責人逃漏稅想賴給中風哥哥 檢談判專家鬥智追回960萬