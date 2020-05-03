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台南安平古堡街發現疑似未爆彈　防爆小組查看虛驚一場

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▲台南市安平區古堡發現疑似爆裂物，立即報警處理，軍方到場檢視，發現並非爆裂物，只一般插旗子的基座，解除一場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區古堡發現疑似爆裂物，立即報警處理，軍方到場檢視，發現並非爆裂物，只一般插旗子的基座，解除一場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區3日上午據報，古堡街76巷一棟鐵皮倉庫，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，立即報警處理，警方獲報圍起封鎖線，並協請軍方前來拆彈，軍方到場檢視，發現並非爆裂物，只一般插旗子的基座，惟仍小心翼翼依程序處理，解除一場虛驚。

▲台南市安平區古堡發現疑似爆裂物，立即報警處理，軍方到場檢視，發現並非爆裂物，只一般插旗子的基座，解除一場虛驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，3日上午9時40分經民眾報案，古堡街76巷一棟鐵皮倉庫，楊姓屋主整理屋內時，挖開地底，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，立即報警處理。

警方獲報圍起封鎖線，並協請軍方前來拆彈。軍方到場檢視，未發現鐵製圓盤內有電線，不認為是爆裂物，判斷只是一般插旗子的基座，惟仍依sop標準作業程　序，小心翼翼的放入防爆毯，帶回軍中處理，解除一場虛驚。

市警四分局籲請民眾，若有發現類似情形，切勿隨意搬動，應立即保全現場，並通報警方前往協助查處，以避免發生意外。

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