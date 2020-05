黑人抬棺老闆「待在家，或跟我們一起跳舞」　萬人笑炸：比譚德賽還懂防疫

▲抬棺CEO換封面照片,要大家待在家防疫。(圖/翻攝自Facebook/Benjamin Aidoo)

網搜小組/鄺郁庭報導

非洲迦納喪禮的「黑人抬棺舞」在2017年就曾在網路上引發熱論,沒想到事隔3年,又有網友將抬棺跳舞的影片配上一首舞曲《Astronomia》,讓這個團隊再次爆紅,創辦人艾杜(Benjamin Aidoo)的臉書也因此吸引上萬追蹤。日前他更新臉書封面照片,用黑色幽默提醒大家盡量待在家,「不然你會跟我們一起跳舞!」

一名網友在PTT的Gossiping板上發起閒聊「黑人抬棺老闆更新FB」,艾杜為了提醒網友盡量待在家防疫,更新了封面照片,畫面中是他和5位抬棺同伴,6個人都身穿黑色西裝,臉上掛了綠色的口罩,一旁配上標語「STAY AT HOME OR DANCE WITH US(直譯:待在家,或跟我們一起跳舞)。」

請繼續往下閱讀...

艾杜還在文中表示「Remember to stay at home!! or u will dance with us!(記得待在家裡!!不然你會和我們一起跳舞!」黑色幽默讓鄉民秒笑噴,「比譚德賽還懂防疫」、「讓專業的來」、「防疫大使」、「超有說服力XDDDDDDDDDD」、「用這方法號召大家自肅蠻有趣的ww」。

雖然有不少人認為拿新冠肺炎疫情來當哏不好笑,不過就有外國網友留言,「好笑歸好笑,但他說的也是真的,所以還是待在家吧」、「比起跟你們一起跳舞,確實待在家比較好」、「跟你們一起跳舞……我還是自己在家跳舞好了」、「我不想被扛QQ」。

►防疫隨身寶!你需要這個75%酒精乾洗手~