黑人抬棺老闆「待在家，或跟我們一起跳舞」　萬人笑炸：比譚德賽還懂防疫

▲抬棺CEO換封面照片，要大家待在家防疫。（圖／翻攝自Facebook／Benjamin Aidoo）

網搜小組／鄺郁庭報導

非洲迦納喪禮的「黑人抬棺舞」在2017年就曾在網路上引發熱論，沒想到事隔3年，又有網友將抬棺跳舞的影片配上一首舞曲《Astronomia》，讓這個團隊再次爆紅，創辦人艾杜（Benjamin Aidoo）的臉書也因此吸引上萬追蹤。日前他更新臉書封面照片，用黑色幽默提醒大家盡量待在家，「不然你會跟我們一起跳舞！」

一名網友在PTT的Gossiping板上發起閒聊「黑人抬棺老闆更新FB」，艾杜為了提醒網友盡量待在家防疫，更新了封面照片，畫面中是他和5位抬棺同伴，6個人都身穿黑色西裝，臉上掛了綠色的口罩，一旁配上標語「STAY AT HOME OR DANCE WITH US（直譯：待在家，或跟我們一起跳舞）。」

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艾杜還在文中表示「Remember to stay at home!! or u will dance with us!（記得待在家裡！！不然你會和我們一起跳舞！」黑色幽默讓鄉民秒笑噴，「比譚德賽還懂防疫」、「讓專業的來」、「防疫大使」、「超有說服力XDDDDDDDDDD」、「用這方法號召大家自肅蠻有趣的ww」。

雖然有不少人認為拿新冠肺炎疫情來當哏不好笑，不過就有外國網友留言，「好笑歸好笑，但他說的也是真的，所以還是待在家吧」、「比起跟你們一起跳舞，確實待在家比較好」、「跟你們一起跳舞……我還是自己在家跳舞好了」、「我不想被扛QQ」。

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