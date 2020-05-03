陳時中：敦睦艦隊將配置「簡易型PCR」　離島、偏遠地區也會進駐

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

爆發31例群聚感染的敦睦艦隊磐石艦已於今（3）日零時隔離期滿，指揮中心已針對744多名官兵進行採檢，結果預計傍晚出爐，指揮中心指揮官陳時中表示，將針對長期在遠地的軍艦配置簡易型核酸檢測儀（PCR），未來像是離島或者不方便設置實驗室的偏遠地區，只要有檢驗必要，也會持續做安排。

敦睦艦隊個案目前集中在磐石艦上，已經有31人確診，相關艦上人員300多人全都接受採血檢驗抗體，檢體送給疾管署昆陽實驗室、台大、中研院3間著手檢測，不過卻有些結果出現落差，至今未公佈。

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▲敦睦艦隊磐石艦採檢結果最快傍晚出爐。（圖／資料照）

專家小組召集人張上淳日前回應，每個實驗室用的方法不一樣，基本上不同實驗室的檢測模式，抗原病毒部位不同，最後抗體反應就會有差異。經評估有部分個案需要再用不同方式做檢測，一部分確實需要等第二次抽血。

張上淳2日再度強調，下午已約好3間實驗室主管與主要負責人進行討論，如果順利的話，會在今（3）日與二採結果一併公佈。

陳時中表示，國內剛好有PCR廠商通過驗證、拿到執照，未來也會針對偏遠地區另外設置。國防部副部長張哲平上將也提到，PCR檢驗儀器，將以敦睦艦隊等長期需要在海上執行遠訓的艦隊為首要考量，也規劃在海軍營區與港口進行配置，一旦出現感冒等症狀，就能夠快速診斷，讓防疫作為更完備。