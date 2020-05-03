影／5/4起入境有4情況⋯無症狀仍須入住防疫旅館！民怨「太貴」陳時中回應了

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續蔓延，繼連6零確診後，2日再度新增3起境外移入個案，中央流行疫情指揮中心今（3）日公布全台最新確診病例，「+0」再度回歸，全台維持432例染疫案。針對5月4日起自國外返國者，就算身體無出現不適情況仍須到防疫旅館進行隔離，但有民眾反應旅館價格偏高。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也作出回應了。

▲禾順商旅防疫旅館。（圖／台北市觀傳局提供）

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▲S HOTEL也提供「防疫旅館」。（圖／記者彭懷玉攝）



根據指揮中心最新規定，5月4日0時起返國民眾若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等），或無個人專用房間（含衛浴設備）者，入境後通通需入住防疫旅館，若經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。對此，有民眾反應防疫旅館價格偏高，指揮中心未來是否會考慮將防疫旅館分等級，或是會放寬價格部分。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



指揮中心指揮官陳時中表示，「其實有一些防疫旅館是相對便宜的，主要是大家現在心結還沒打開，所以不願在網上登錄它的價格。」他提到確實目前有說出價格的防疫旅遊普遍較貴，「有些比較低他們可能覺得沒賺到什麼錢，一下子鋪出來大家可能會有警戒。」但仍強調「大家都是人」，萬一真有民眾在檢疫旅館發病，一定會將該旅館消毒乾淨，「沒有大家想的那麼可怕，我們常說要謹慎要小心，但是不要恐慌，我們對檢疫旅館的態度應該也是這樣。」