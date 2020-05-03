1968APP再增五峰旗等3熱點　陳時中感慨：見識到「標籤化」的可怕

記者賴文萱／台北報導

1968APP新增人潮警示功能，但上路至今爭議不斷，五一連假就有許多熱門景點未被納入，對此，交通部今天（3）日凌晨已將五峰旗、武嶺及虎山巖上線，這是民眾反應該放沒放的熱點，後續也會持續優化。中央流行疫情指揮中心陳宗彥表示，交通部也不排除將地方政府意見納入，這幾天剛好可以掌握實際狀況做背景調整。

▲為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供）

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交通部表示，這兩天1968App人潮資訊已調整差不多，現開始進行熱點優化，觀光局已著手與地方政府溝通，目前188熱區、215熱點是否需要再調整。

▲陳時中說，1968APP讓他感受到標籤化的可怕。（圖／指揮中心提供）

對於1968APP警示挨轟，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會中感慨表示，這次APP讓他感受到標籤化的可怕，好像被納入就變成危險區域，其實本來指是服務型的APP，希望能提醒民眾人潮狀況，但標籤化後就很難洗脫，甚至沒有被列入的景點人就變多。

不過，陳時中也建議，交通部可以多跟地方政府談一談，因為警示跟地方政府管理的量能有很大關係，並強調「不要把1968APP標籤化，交通部會繼續有作為」。

副指揮官陳宗彥則說，1968APP是一個提供民眾出遊時，熱門景點人流資訊的概念，在這段時間下來，交通部都有蒐集相關資訊，讓人流狀況可以更符合標準。他說，接下來交通部也不排除將地方政府意見納入，這幾天剛好可以掌握實際狀況做背景調整。

▲五一連假天氣晴，許多民眾外出踏青。（圖／記者李宜秦攝）

交通部表示，此次1968App人潮資訊是中華電信利用電信大數據技術估計200多個熱點人流，係透過基地台偵測現場多少人使用手機，再用市占率、民眾特性來推算現場人數。

交通部次長王國材昨表示，這幾天中央成立1968戰情室，景區由觀光局負責，地方夜市由警政署與地方政府協調，將相關即時現場資訊回報戰情室，掌握各熱區人潮，是否與燈號不符。經由中華電信、交通部、行政院資安處不斷討論，並進行現場人數與預估人數比較並校估，逐步讓1968App人潮資訊更準確。

王國材指出，中央流行疫情指揮中心也表示，「 出門散散心無妨，不要忘記戴口罩、保持社交距離」，做好防疫措施仍可以快樂出遊，並未阻止民眾出遊，也強調能體會地方首長對觀光的操心。