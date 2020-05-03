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快訊／「加零」回來了！被境外移入中斷1天　今又能吃龜苓膏

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▲▼0503疾管署記者會。（圖／疾管署提供）

▲5月3日0確診。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎在2日出現3例境外移入個案後，今（3）日又再現「加零」局面。中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增確診病例；2日新增381例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報64,094例，其中432例確診，分別為346例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，332人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心進一步指出，4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前2人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,995人，其中584人為居家隔離對象，已採檢484人，480人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，全球累計3,462,633例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,147,835例、西班牙216,582例、義大利209,328例、法國201,667例及英國182,260例為多；病例中243,146例死亡，以美國66,816例、義大利28,710例、英國28,131例、西班牙25,100例及法國24,760例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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