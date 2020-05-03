破天荒！香港五一零陸客團　首日入境人數剩119「去年有50萬」

▲大陸客在香港血拼熱潮短期內難再現。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸1日至5日迎來12年最長的「五一」假期，首日就超過2319萬人次出門旅遊，但過去曾是熱門目的地的香港卻是冷冷清清。據港府入境事務處數據顯示，五一假期首日大陸訪港旅客「僅有119人次」，而去年同日則有50萬人次的陸客訪港。值得注意的是，香港首次出現「零團來港」的勞動節假期。

據香港特區政府入境事務處的最新資料，「五一」勞動節假期首日，有1528人次入境香港，其中香港居民占比超過九成，大陸訪港旅客僅有119人次，而去年的5月1日當天，有逾106萬人次進出香港，其中大陸訪港旅客量接近50萬人次。

▲高鐵香港段及港珠澳大橋在2018年落成後，2019年五一假期訪港旅客回升，增至99.7萬人次。（圖／CFP）

香港特區立法會旅遊界議員姚思榮表示，今年是自2003年「個人遊」推出以來，香港首次出現「零團來港」的勞動節假期；以往每逢勞動節假期，大陸遊客紛紛來港遊玩，其中來自廣東省的遊客是主力軍，不過受新冠肺炎疫情、隔離檢疫和出入境安排等多重因素影響，香港迎數年來最少客流。

2019年下半年以來，受修例風波影響，香港旅遊業經歷了持續半年多的慘澹期，不少旅遊業從業者顆粒無收。今年上半年，多個國家和地區為了防控疫情而限制遊客入境，許多航空公司縮減航班數，加上實施保持社交距離的防疫措施，香港旅遊業雪上加霜。

▲香港近日又再度出現示威活動。（圖／路透社）

據《東網》報導，香港旅遊促進會理事兼眾輝旅行社負責人陳世棠表示，「今年想找3個客人都沒有」，他期望6、7月會有大陸團來港，但預計初期來港人數有限，同時擔心隨著9月立法會選舉，修例示威活動不斷出現，嚇怕大陸客來港，旅業再受打擊。