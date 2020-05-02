SONY Xperia 10 II全球唯一實體發表在台灣！售價可能僅萬元

▲Xperia 10 II官方宣傳影片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

就好像圍剿蘋果iPhone SE一般，最近要上市的智慧型手機還真的不少，日本手機大廠Sony mobile也出手了，先前公開的SONY Xperia 1 II、Xperia 10 II兩支手機，如約而至，Xperia 10 II確認將於近期公開Xperia 10 II的上市情報。

大致介紹一下Xperia 10 II。SONY Mobile台灣官方預告將於5月5日，也就是下週二，公開中階旗艦 Xperia 10 II的上市情報。該款手機最大亮點也是影音娛樂功能，全機維持日系方正風格，支援IP65/IP68防水防塵。

從官方介紹來說，記者認為這支手機最大亮點就是螢幕跟拍照，像是從去年旗艦機下放CinmaWide（21:9比例）的OLED螢幕帶來的影音效果與分屏應用，而且提供SONY Hi-Res高解析音樂技術，並且有耳機孔，對於購買手機預算不高、喜歡SONY電視畫質的人來說，光是這塊螢幕就很值得入手。

拍照功能方面，這支主要配備三主鏡頭，分別為800萬畫素超廣角（等效焦距16mm）、1200萬畫素廣角（等效焦距26mm）跟800萬畫素長焦（等效焦距52mm），排列方式是垂直的，自拍鏡頭為800萬畫素，從官方宣傳影片來看，不管拍攝人像、食物，還是逆光的HDR補償效果，看起來都比往年還要好，而且這支手機也支援4K錄影。

英國電信商其實在4月中旬已經公開Xperia 10 II所有產品細節，該款手機搭載高通S665晶片、4GB RAM、128GB RIM，電池容量3160mAh。歐洲分公司介紹這支手機是這樣說的：「我們的Xperia 10 II比上一代還輕10%，但是我們的螢幕更寬、電力提升25%以上。」

歐洲方面將會於6月15日開賣，英國建議售價319.98英鎊，其他歐洲地區建議售價為370歐元，換算新台幣下來，大約都是台幣1.2萬元區間。不過依照經驗，台灣方面的建議售價通常會比歐洲還便宜一些，換句話說，這支手機很可能鎖在台幣萬元區間。

從台灣官方公開的資料來看，Xperia 10 II出貨預載Android 10系統，預計會推出黑、白、薄荷綠跟深藍等四款，從宣傳影片來觀察，四款當中薄荷綠應該是主打款。

▲Xperia 10 II擬推黑、白、薄荷綠跟深藍等四款，薄荷綠應該是主打款。（圖／取自YouTube）

此外，由於各國疫情的關係，這場發表會目前來說，是全球唯一一場實體發表會。不過如果6月份疫情穩定，或許日本當地連同電信商舉辦相關實體活動也說不定。話說回來，如果售價只有台幣1萬元左右，這意味著電信合約吃到飽下來不到6K。以民眾來說，算是相當超值的一支影音娛樂手機。不過比較讓記者期待的，還是Sony mobile在台灣第一款5G旗艦機手機 Xperia 1 II，實際情況為何，僅能靜待下週二分曉。