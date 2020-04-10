降噪耳罩耳機再一選擇　Sony WH-CH710N登台

▲Sony全新主動式降噪藍牙耳罩式耳機登台。（圖／Sony提供）

記者邱倢芯／台北報導

Sony 宣布，今 (4/10) 日在台上市WH-CH710N主動式降噪藍牙耳罩式耳機，提供簡約黑、白、藍三色選擇，除了延續前代達35小時的超長電池續航力外，更有效提升降噪表現，為Sony備受矚目的降噪系列再添生力軍。

WH-CH710N配備全新30 mm驅動單體傳遞純淨清晰的音質，並採用雙重噪訊感應器技術，透過前饋及後饋雙感應麥克風可捕捉更多環境噪訊，成就優異的主動式降噪表現，在吵雜的環境中有效隔絕干擾，獨享高品質的個人音樂時光；WH-CH710N還可依個人需求或透過人工智慧降噪功能調整為環境音模式，接收外在聲音保持對外連結，聆聽使用上更加便利，輕鬆掌握個人化智慧聆聽體驗。

另一方面，Sony也同步推出EXTRA BASS系列 WI-SP510運動藍牙入耳式耳機，提供黑、白、橘、藍四色選擇，支援IPX5防水係數提升耐用性，並搭載獨家EXTRA BASS重低音調音技術傳遞強勁深沉的重拍回饋，釋放樂曲能量徹底激勵運動表現。Sony無線藍牙耳機年度新品，再度以深厚的聲學技術搭配優異的功能性，打造適合各種場合的優質音樂體驗。

▼除了主動式降噪藍牙耳罩式耳機的選擇外，Sony這次也上市了運動藍牙入耳式耳機。（圖／Sony提供）

Sony WH-CH710N主動式降噪藍牙耳罩式耳機和WI-SP510運動藍牙入耳式耳機即日起在台上市，WH-CH710N建議售價4,990元，WI-SP510建議售價2,690元。