彭博：Sony調降PS5今年度出貨量　原因是擔心市場對高售價的接受度

▲Sony的PlayStation 5。（圖／《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

Sony 預計在今年底推出新一代遊戲主機 PS5（PlayStation 5），據《彭博社》報導指出，不會延後發佈，不過 Sony 正計畫降低今年的出貨量，此舉與疫情影響關聯較小，而是考量PS5 是更高規格的新機，售價可能偏高，消費者需求可能會降低。

報導指出，適逢假期旺季，Sony 不會推延 PS5 的發佈，不過定價應介於499～549美元（約新台幣15,000～16,500元）之間，相較於 PS4 剛發布的價格399美元（約新台幣12,000元，現售價9,980元），價差多出25％。

消息人士指出，Sony 正在調降PS5今年的出貨量，預估將會低於 PS4 剛推出的出貨量。它們計劃到明年三月底的財年，出貨500～600萬台 PS5；而2013年剛推出 PS4 時，該財年的總出貨量達到750萬台。

一位分析師表示，他認為 PS5 和 Xbox Series X 將會定價在450美元（約新台幣13,500元）；消息人士也指出，若競爭 Xbox 不延後推出，Sony 也不會延後發佈。

不過 Sony 曾在上個月表示，基於疫情關係，其業績發表日可能會延後。該公司股價今下跌67日圓至6,700點，跌幅近1％。



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