搞大未成年少女！ 20萬人臉書社團討「墮胎藥」　+9屁孩：不想讓女方家長知道

▲屁孩將未成年少女搞到懷孕，在20萬人臉書社團討墮胎藥RU486。（圖／翻攝自我是板橋人）



記者陳豐德／新北報導

墮哥「爸氣外露」沒在驚！新北市一名+9屁孩將未成年少女肚子搞大，在臉書「我是板橋人」上寫下「我需要口服墮胎藥」、「RU486婦產科我都問過，要女方跟監護人到，但不想讓女方家長知道」等離譜發言，儘管不到幾小時他就被怒轟「渣男」、「亂吃墮胎藥會送命」後急忙刪文，但隨即慘遭網友肉搜，紛紛出征至個人臉書朝聖。

這名左手手臂刺青、年約20歲的屁孩，4月30日晚間於臉書社團「我是板橋人」發文，他拜託「我需要口服墮胎藥，有的拜託密我，RU486，婦產科我都問過，要女方跟監護人到，但不想讓女方家長知道，還有沒有方法可以弄到。」

當真是語不驚人死不休！鄉民網路爆料看多了，第一次見到這種在近20萬人社團發文討墮胎藥，還是要替未成年女友拿掉小孩，而不讓對方家長知道。網友氣得留言寫下「再不戴套啊小鬼」、「 到底是什麼樣的情況才敢在臉書上發這種文」、「亂吃墮胎藥是有可能會送命的耶」、「可憐的女朋友」、「爸氣外漏 簽一個」、「沒那個本事就別內X」、「勇敢面對好嗎，沒看過這麼漏氣的」、「沒錢可以和解吧」、「連刺青都沒錢打霧了幫QQ」。

▼屁孩臉書慘遭起底出征。（圖／翻攝自當事人臉書）



據了解，這名+9屁孩似乎與蘆洲一間宮廟有所關聯，臉書遭網友肉搜出征後，隨即更換大頭貼並關閉大部分留言，但仍有一則2019年9月「一言難盡的感情狀態」沒關到，被大批網友湧入，網友痛批「你能不能把廟會小孩的照片拿掉啊！8+9就是被你弄臭的！」、「丟盡板橋人的臉」，也有人勸他「小朋友你還是告訴家長吧，即使被罵也不要生下來遺棄」。

而實際上未成年人在法律上是無法在不告訴家人情況下，前往診所進行人工流產或拿到墮胎藥，為保護胎兒的生命，以及懷胎婦女的生命身體健康，我國《刑法》設有墮胎罪及「優生保健法」等特別規定，如果未婚的未成年人要人工流產，也須取得法定代理人的同意，院方也被要求得依照優生保健法辦理。

而這名屁孩討的口服墮胎藥「RU486」，全名為黃體素桔抗劑，可阻止助孕激素對子宮內膜作用，使授精卵著床失敗而流產，服用RU486可能出現頭暈、噁心、嘔吐、乳房脹痛、下腹痛及水腫等副作用。雖然其中止懷孕的成功機率高達85%至95%，但仍有許多懷孕婦女，因擅自服用RU486導致流產不全，使得子宮大量出血、感染，甚至白白送命。

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