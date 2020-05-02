緊急禁止火鍋、燒烤店「內用」　哈爾濱被點名痛批「僥倖心理！」

▲黑龍江省臨近俄羅斯的邊境口岸成為防疫破口。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省新冠肺炎疫情持續升溫，哈爾濱市爆發多起群聚感染事件，當地政府5月1日緊急發出通知，規定2日起燒烤、涮串、涮火鍋、鐵鍋燉等餐飲服務單位暫停堂食（內用），重新開業時間視疫情變化另行通知。

黑龍江疫情嚴峻，4月29日被中共總書記習近平點名要求加強防疫，5月1日又被大陸國務院指防疫不力，以「存在厭戰情緒」「存在麻痹鬆懈思想」「存在僥倖心理」等重話痛批，外界也擔憂黑龍江成為新災區後，情況最危急的哈爾濱市、牡丹江市會否成為「第二個武漢」。

為了避免疫情繼續升高，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部辦公室5月1日發出緊急通知，要求從2日零時起，哈爾濱市經營燒烤、涮串、涮火鍋、鐵鍋燉等餐飲服務單位暫停堂食，重新開業時間視疫情變化另行通知。

通知還提到，要求所有餐飲服務單位要認真執行國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組下發的《重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情防控技術方案》有關規定，做好疫情防控工作，「商場、超市、農貿市場等生活服務類場所，要持續做好室內通風，環境清潔消毒、戴口罩、測體溫、掃健康碼等防控措施，限制人員數量，減少人員聚集。」

通知並強調，同時要求各級商務、市場監管部門要依職能加大巡查、指導力度，對違反上述要求的，及時上報轄區應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作指揮部依法依規嚴肅查處。