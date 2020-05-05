大陸一日新增1例創新低！網傳「蚊蟲傳播」掀恐慌…鍾南山嚴厲否認了

▲大陸疫情好轉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委5日通報，5月4日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1例，為境外輸入病例（在上海）。此外，日前網傳武漢病毒研究所所長吹哨，新冠肺炎未來可透過蚊蟲、血液傳播。大陸工程院院士鍾南山否認傳言，「沒有任何證據表明新冠病毒會通過蚊蟲傳播。」

鍾南山指出，一般來說，病毒在高溫下的存活率以及活動率比較差，所以隨著夏季的到來，病毒的活動會下降，疫情一般也會下降，「紫外線雖然沒強到紫外光消毒那麼強，但是溫度高對病毒的活動、傳播是不利的。」

他進一步解釋，「我們知道蚊子可以傳播很多病毒，比較突出的是兩個例子，一個是瘧疾，另一個是登革熱，在非洲還是很多見的，但是現在沒有任何證據表明新冠病毒會通過蚊蟲感染，所以我不認為新冠病毒能夠通過蚊蟲傳播。」

5月4日0-24時，大陸無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例87例，解除醫學觀察的密切接觸者710人，重症病例減少4例。

境外輸入現有確診病例325例（含重症病例5例），現有疑似病例2例；累計確診病例1676例，累計治癒出院病例1351例，無死亡病例。

截至5月4日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例395例（其中重症病例29例），累計治癒出院病例77853例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82881例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者735240人，尚在醫學觀察的密切接觸者7152人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者15例（無境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察30例（境外輸入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者947例（境外輸入94例）。

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