　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸一日新增1例創新低！網傳「蚊蟲傳播」掀恐慌…鍾南山嚴厲否認了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲大陸疫情好轉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委5日通報，5月4日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1例，為境外輸入病例（在上海）。此外，日前網傳武漢病毒研究所所長吹哨，新冠肺炎未來可透過蚊蟲、血液傳播。大陸工程院院士鍾南山否認傳言，「沒有任何證據表明新冠病毒會通過蚊蟲傳播。」

鍾南山指出，一般來說，病毒在高溫下的存活率以及活動率比較差，所以隨著夏季的到來，病毒的活動會下降，疫情一般也會下降，「紫外線雖然沒強到紫外光消毒那麼強，但是溫度高對病毒的活動、傳播是不利的。」

他進一步解釋，「我們知道蚊子可以傳播很多病毒，比較突出的是兩個例子，一個是瘧疾，另一個是登革熱，在非洲還是很多見的，但是現在沒有任何證據表明新冠病毒會通過蚊蟲感染，所以我不認為新冠病毒能夠通過蚊蟲傳播。」

5月4日0-24時，大陸無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例87例，解除醫學觀察的密切接觸者710人，重症病例減少4例。

境外輸入現有確診病例325例（含重症病例5例），現有疑似病例2例；累計確診病例1676例，累計治癒出院病例1351例，無死亡病例。

截至5月4日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例395例（其中重症病例29例），累計治癒出院病例77853例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82881例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者735240人，尚在醫學觀察的密切接觸者7152人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者15例（無境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察30例（境外輸入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者947例（境外輸入94例）。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
快訊／錢櫃惡火害命！北市消防局長吳俊鴻請辭
北市國中生遭好麻吉刺傷！昨晚還開心住一起　衝突原因曝光
快訊／苗栗縣長隨扈警　陳屍關西服務區
宥勝「全家住露營車」兒子突全身紅疹送醫　老婆反應暖哭：娶對人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

和好友聚餐「晚上不回家」！50歲男隔天陳屍旅館...妻崩潰

紅燒乳鴿！女主人將寵物鸚鵡「微波爐加熱」...被罵「入焚化爐」報警

上海迪士尼挑戰全球最早復工！　陸媒：最快5月中下旬

疫情拉高國際金價　中國大媽「五一假期」出手了

大陸一日新增1例創新低！網傳「蚊蟲傳播」掀恐慌…鍾南山嚴厲否認了

公務員100%複製小豬！「尋芳極樂高清片」妻子PO上網…荒淫雙面人生大公開

13歲少年爽躺滑手機5天！　下床突摔倒「沉默殺手上身」隨時猝死

陳時中投書法國《世界報》　陸駐法使館抗議：台灣不是一個國家

要搭20：00的高鐵！男友喝醉買錯票　她怒跳月台「站鐵軌中」下場曝光

GDP創新低、五一陸客團掛零　香港現「深度衰退」危機

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

和好友聚餐「晚上不回家」！50歲男隔天陳屍旅館...妻崩潰

紅燒乳鴿！女主人將寵物鸚鵡「微波爐加熱」...被罵「入焚化爐」報警

上海迪士尼挑戰全球最早復工！　陸媒：最快5月中下旬

疫情拉高國際金價　中國大媽「五一假期」出手了

大陸一日新增1例創新低！網傳「蚊蟲傳播」掀恐慌…鍾南山嚴厲否認了

公務員100%複製小豬！「尋芳極樂高清片」妻子PO上網…荒淫雙面人生大公開

13歲少年爽躺滑手機5天！　下床突摔倒「沉默殺手上身」隨時猝死

陳時中投書法國《世界報》　陸駐法使館抗議：台灣不是一個國家

要搭20：00的高鐵！男友喝醉買錯票　她怒跳月台「站鐵軌中」下場曝光

GDP創新低、五一陸客團掛零　香港現「深度衰退」危機

橋本環奈「越來越腫」花絮片曝真實身材！　「每天至少喝2杯啤酒」走鐘原因瘋傳

又有隨機殺人用「精神抗辯」！恐怖房仲18刀猛刺路人　律師申請鑑定

錢櫃惡火害命！北市消防局長吳俊鴻向柯文哲口頭請辭

雲林湖山水庫「僅剩20%」　水情嚴重告急！籲應立即節約用水

屏東後灣漁船碰撞一船翻8人落海　海巡火速救援並逮到肇事船

跟中油一樣遭不明駭客攻擊？　台塑集團：全面檢查中

限量時尚紅手沖壺、復古電烤箱必收！家樂福集點換6日開搶　30點就能免費入手

16歲妹激情滾床！遭繼父撞見「氣炸甩耳光」　竟鼓動19歲男友滅口：不留屍

C.T.O遭傳被羅志祥拖垮恐解散　唱片公司親自回應了

恆春外海捕釣黑鮪魚遭撞沈船　船上8人2傷…海巡馳援百浬攔肇事船

大陸熱門新聞

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

沒帶鑰匙翻牆回家　高一生屋頂跌落卡牆縫「露出一顆頭」

武漢菜市場公告：防止「美國肺炎」

嫩妹接網購客服電話　被騙60萬

父逼兒學古人「懸樑刺股」寫功課繩子吊頭

2學生猝死！　醫生「禁戴口罩激烈運動」釀不可逆後果

丈夫出門吃飯　隔天陳屍賓館妻崩貴

公務員100%複製小豬！尋芳高清片妻子PO上網

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

愛上小20歲溫柔女友！　爺「耍帥大灑幣」8天畢生積蓄全空

「群體免疫」防病毒？鍾南山：會犧牲很多人

13歲男爽躺滑手機5天！　「沉默殺手上身」隨時猝死

廣州病例密集出現「已出現跨市和跨省」

更多熱門

相關新聞

殺警判無罪！鑑定醫師該被「出征」？

殺警判無罪！鑑定醫師該被「出征」？

台灣4日新增1例境外移入確診，由於近期確診者都是國外回台，指揮官陳時中提出「謊言鍊」理論，強調若對境外移入更加強管理，只是拉了一條謊言鍊，反而造成個案進入社區。此外，台灣目前已超過20天無本土病例，台大公衛學院也預估至6月底，全球每日新增個案可能小於2500例，是解封最快的時間點。《雲端最前線》5日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、資深媒體人胡孝誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

陳時中投書法媒　陸駐法使館抗議

陳時中投書法媒　陸駐法使館抗議

磐石艦2天爆增5例！醫曝「陰轉陽」關鍵因素

磐石艦2天爆增5例！醫曝「陰轉陽」關鍵因素

高標準消毒抗疫　KTV老闆自豪包廂比外面更安全

高標準消毒抗疫　KTV老闆自豪包廂比外面更安全

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫鍾南山蚊蟲傳播

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

台灣加入WHO？世衛正面回應了

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

獨／北市國中生巷弄內遭砍　傷口深可見骨

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面