疫情拉高國際金價　中國大媽「五一假期」出手了

▲中國大陸民眾在五一假期間赴商城購買黃金。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，前段時間黃金在資本、消費市場讓出現「冰火兩重天」的怪象，但在整體價格因避險需求走升下，隨大陸本土疫情趨緩，大媽們紛紛搶在「五一假期」期間出手。據《央視》報導，廣東等地不少商城假日來買黃金的市民「絡繹不絕」，甚至認為要趁早買，未來還可能再創新高。

據了解，在全球央行陸續推出大規模的刺激、寬鬆政策以應對疫情對經濟的衝擊後，最為避險資產的黃金，今年國際價格約上漲了12%。截至5月3日，在中國大陸市場上的金價為一公克380元人民幣，比去年同時間的280元人民幣多了剛好人民幣100元整。

▲國際金價受到疫情影響。（圖／CFP）

《央視》報導稱，在5月1日到5日的假期間，大陸廣東等一些地方的商場裡，重量100公克，主要功能為投資的金條，甚至出現了斷貨的情況，也有不少人前來買金飾，另有少數人則是趁高點出手兌現。

分析師認為，最近一年金價急升超過400美元，主要是受全球經濟疲軟、各國寬鬆貨幣政策以及新冠疫情等因素的共同作用，預計在下半年，金價有望再創新高。

廣東經營黃金投資公司的投資總監宋蔣圳說，目前大家黃金買入意願非常強，因為現在疫情在西方國家影響更加嚴重，預計不會像中國大陸這麼快緩和，因此國際間的貨幣寬鬆政策延續時間會更加長。

展望未來，華僑銀行在一份報告中表示，若全球新冠病毒疫情慢慢趨於穩定，那麼金價需要新的推動力才能走高，其中，「中美之間的貿易緊張關係重燃可能是催化劑，如果它成為現實。」

按照中國黃金協會公布數據，今年首季，大陸國內黃金現貨均價則為每公克354.2元人民幣，年增24.2%。其中，因為疫情期間影響民眾出門進行直接消費，因此若將投資和產銷的角度分開來看，2020年第一季，黃金在資本市場上現貨和期貨成交額，分別較去年同期增長54.08%、94.25%；產銷方面，第一季中國黃金產量與消費量分別年減10.93%和48.20%，但該一數據據繼將隨產業推進復工復產、人們重回正常生活而復甦。

▼中國大媽購買黃金。（圖／翻攝自央視）

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