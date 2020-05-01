刑事局破毒工廠！起出1657g「新興毒品卡西酮」　咖啡包還印可愛Kitty貓

▲高雄警與檢方組成專案的小組，成功偵破「混合型毒品分裝工廠」案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄警與檢方4月27日偵破一混合型毒品分裝工廠，當場查扣搖頭丸、K他命、一粒眠、Kitty貓包裝的毒咖啡包及新興毒品合成卡西酮，劉姓主嫌遭逮後速被依毒品罪移送地檢署偵辦，檢方訊後向法官聲請羈押獲准。

高雄警南部打擊犯罪中心2019年7月、11月及2020年1月間分別偵破多起毒品案，向上追查發現貨源皆是來自於1名劉姓男子，遂成立專案小組開始偵辦。

歷經半年蒐證，4月27日刑事警協同檢察署前往劉男位於三民區的住處搜索，當場除查緝劉男外，也查扣出第2級毒品搖頭丸4.5公克、第3級毒品K他命344公克、一粒眠58.5公克、Kitty貓包裝的11包毒咖啡包及新興毒品合成卡西酮1657公克，另還有製毒、分裝器具等證物，劉男速被依毒品罪將移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後向法官聲請羈押獲准。

刑事警察局偵查大隊長溫裕宏表示，毒品咖啡包及新興毒品偽裝容易，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人嘗試，造成大量濫用，對此呼籲，大眾如接觸到來路不明的咖啡包或飲料，謹慎勿食，更不要因為好奇而食用。

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▲▼偵破「混合型毒品分裝工廠」案。（圖／記者吳奕靖翻攝）