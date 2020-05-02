AR讓觀眾不只是觀眾！導入新技術加深參與感　直播互動活靈活現

▲ Yahoo TV總製作耿暄（右）、Yahoo TV總監莊慧如（左）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

YAHOO TV在節目中將AR技術實際運用在直播當中，導入了新技術、新科技，節目呈現更加豐富、有趣，但在節目製作上卻也是更加高難度。Yahoo TV總製作耿暄、Yahoo TV總監莊慧如分享了製作節目的過程，當中不乏看到許多有趣的創新與嘗試，帶給觀眾更多不一樣收看體驗。

耿暄分享，去年有做一個「手護石虎」AR體驗技術，毛色、動作、所有神韻都是很難描摹的，花很多時間去做校正、嘗試、試錯，當做出來不像、用戶體驗不好、操作方式難懂、用戶會不知道在幹嘛，或是鏡頭運用上面，都需要很多技術校正跟事前練習。耿暄坦言，因為所有技術都是全新的、很多人以前都沒有做過，「我們做一個短短節目，花的時間是傳統節目的5~6倍。」

《佼心食堂》也開始導入新科技增加趣味性，耿暄分享，有一次是一檔靈異電視劇來做宣傳，就在直播中放了一個AR的鬼，讓網友看到真的嚇了一跳，驚呼「我剛剛看到什麼」；還有一次是把佼哥變成杯緣子、放在火鍋旁邊的啤酒瓶上，當日來賓周湯豪也有嚇到，原本不知道佼哥在哪，後來才發現原來在瓶子上有一個小人，也覺得非常好玩。

▲ 《佼心食堂》直播出現女鬼。（圖／YAHOO TV）

總統大選開票直播的時候，也用到了很多AR、動畫的技術，做了立體彈幕、兩位總統候選人，還能讓兩位候選人「對打」，透過演員生動演出，可以有這些有趣的表現，而且全部都是Live，可以緩和開票的緊張氣氛。另外，莊慧如補充，像是立體字彈幕互動，也會著觀眾留言變化，「AR技術應用很重要的是將觀眾加到節目裡面，把網友的話透過虛擬人物表演出來，觀眾會覺得自己是節目一部分。」

莊慧如指出，團隊很早就開始做這些嘗試，原本傳統攝影棚的導播、TD，他們也要很快速跟上這些新科技應用，而像是新科技影像、聲音，要導入原本的攝影棚設備，也是技術上挑戰。多一路訊號就可能出現延遲、不同步問題，這都是一直在克服的，要把這些調整好、經驗累積足夠，才能完美呈現在觀眾面前。

▲ 《AR實境未來視》節目。（圖／YAHOO TV提供）

而面對來勢洶洶的新冠病毒疫情，YAHOO TV也做了超前部屬，早在2月就開始模擬操作「遠端直播」，所有工作人員在家實際演練，包括硬體、軟體、環境與人員訓練；設備、聲音、影像都要如同原節目水準，需要怎麼執行，等於一切又是從0開始。耿暄說，他們學了7~8種以上軟體，找尋哪一種最適合，在家演練時分配好角色，有些工作人員當導播，有些當主持人、有些當來賓，過程中也不乏許多有趣的互動，而這些也都是學習過程。

在演練之後，耿暄認為還是必須有一次實作，以免未來真有狀況時需要緊急應用。他們也在《風向龍鳳配》節目順利完成第一次遠端直播，主持人、工作人員都在家，完全遠端作業，也做到如同棚內直播一般的效果。