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京站小碧潭開始試營運　推500道餐點免費吃

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▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲京站小碧潭試營運，費時半年打造的千萬「晨曦之光」地標，預計成為京站小碧潭店必訪的打卡聖地。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

京站小碧潭今（3／3）正式對外開放試營運，主打近50間的餐飲、生活選物、市集、甜點店，今開幕試營運中午時間吸引不少人潮入場「試菜」，面積共4500坪大的京站小碧潭位於IKEA新店店樓上，挑高空間引入大片採光，參觀民眾陳先生表示：「視野很寬廣，感覺不錯。」為吸引開幕人潮，京站還推出500道餐點免費吃、千份餐點50元的促銷活動。

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲京站小碧潭走到相當寬闊，挑高空間引入大片光線。

新店又多另一個地標，京站小碧潭今（3／3）起試營運，3／6正式開幕，共有10間主題餐廳與15間美食街餐飲，另外還有生活選物、市集等，京站時尚廣場總經理柯愫吟表示，IKEA新店店平日單日人流約1萬人次、假日約2萬人次，相信在京站加入後集客力應該會更增加，預計年營業目標約6億元。

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲美食街空間也很寬廣。

京站針對小碧潭店開幕，準備1500份美食餐點優惠活動，從3／6起至3／13期間，每日上午11點開幕後，憑Q卡友用餐消費，前50組至當日優惠品牌消費，即可兌換餐點兌換券，下次消費便可直接兌換餐點。另還有開店前50名消費者，於當日特定餐廳能以50元銅板價購買原價100元以上餐點。

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲心泰泰式料理。

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲江記水盆羊肉。

主題餐廳包括港式煲仔飯「維記茶餐廳」、泰式料理「心泰」2間百貨獨家餐廳，以及現在仍火熱的「屋莎鬆餅屋」、「開飯川食堂」、義大利菜「樂尼尼」、日式豬排飯「杏子」、時尚燒肉「YKNK Club」、平價牛排「鐵火牛排」、韓式料理「豆腐村」與日式壽喜燒「Mo-Mo-Paradise」。

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲金色三麥旗下網紅餐廳「微兜」進駐京站小碧潭，在地標下打造法式風格的下午茶夢幻場景。

美食街則有3間百貨獨家店，包括木柵「江記水盆羊肉」、強調健康料理義大利麵「TASTY PASTA」，以及天然蔬菜食材果汁「HEJ HEJ」，其他包括段純真牛肉麵、Rice Cafe杓文字日式丼飯、美威鮭魚、八幡赤野蛋包飯、小湯匙泰式料理、雪嶽山韓式料理、和田火鍋料理、微兜輕食鬆餅、21 Plus原味烤雞、新巴黎滷味、葡吉手工包子、廣安階台灣甜品與喫茶趣。

另外還有主打甜點輕食的精緻甜點「金月笈食」、Baskin Robbins 31冰淇淋、八月堂可頌與台灣山崎麵包Yamazaki。

▲京站小碧潭試營運。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供、微兜提供）

▲精緻甜點「金月笈食」。

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