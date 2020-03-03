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桃市府「桃花源美食街」重新開幕　持市民卡、員工證享折扣

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▲桃市府「桃花源美食街」重新開幕

▲顏子傑處長準備鳳梨致贈店家及攤商，祝生意旺旺來。（圖／市府提供下同。

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府地下1樓「桃花源美食街」經營，由華膳空廚子公司寶鼎餐飲得標，經重新整修、重新招租後，3日重新開幕。秘書處長顏子傑表示，配合防疫措施，除了既有市政大樓防護外，自助餐廳、麵攤放置消毒酒精，並定時以酒精清潔環境、擦拭用餐桌椅，每日營業結束後也會加強地面清潔，嚴格把關營運衛生環境。

▲桃市府「桃花源美食街」重新開幕

▲桃園市政府「桃花源美食街」重新開幕。

「桃花源美食街」3日重新開幕，顏子傑亦準備鳳梨致贈店家及攤商，祝生意旺旺來並表示，美食街提供自助餐、麵食、蔬食及市集等多樣用餐選擇，持桃園市市民卡、員工證消費，可享自助餐10元折扣、「賈董的麵」95折，歡迎洽公市民、公務同仁休息時間參觀選購。

▲桃市府「桃花源美食街」重新開幕

▲▼「桃花源美食街」。

▲桃市府「桃花源美食街」重新開幕

顏子傑說，「桃花源美食街」耗時四個月裝修，由中華航空貴賓室、聯新國際醫院美食街裝潢團隊設計重新裝潢，增設用餐座位，空間格外寬敞明亮。除了餐飲、市集等服務，也新增華潔洗滌洗衣店進駐，提供洽公、市府同仁更多選擇。

而配合防疫措施，除了既有市政大樓防護外，自助餐廳、麵攤放置消毒酒精，並定時以酒精清潔環境、擦拭用餐桌椅，每日閉店後也會加強地面清潔，嚴格把關營運衛生環境。

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