狂！日本藥妝「松本清」逆勢展店　台灣10號店插旗微風南京

▲松本清微風南京店開幕首日，湧現滿滿結帳人潮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不畏疫情，日本第一藥妝連鎖店松本清，台灣第十間門市今（4／9）在微風南京百貨開幕，松本清微風南京店，定位流行時尚美妝概念店，以當地周邊辦公區上班族及親子家庭客、年輕族群，打造可一站購足所需的全客層商場。

▲一字排開的美妝民生用品，滿足民眾的日常生活所需。

疫情影響景氣，但卻澆不熄松本清展店的心，從今年2月的南港新商圈展店，到3月的信義商圈店，本月又在微風南京百貨內展店，可說是一個月開一家分店，相當重視台灣市場，品牌陳課長表示，在今年年底目標展店到第15家。

松本清微風南京店主打流行美妝與民生用品為主的便利店型藥妝店，為台灣第10家門市，延續黃藍顯著顏色及「藥」字招牌LOGO外，此店坪數雖不及其他店面，供應商品數量超過萬項。

▲因應疫情更增設防疫專區，品項豐富供消費者選擇。

陳列上以流行時尚潮流為主軸，及各式獨家品牌陳列為首選，希望能滿足熱愛追逐新事物的年輕族群。此次開幕4天推出全館結帳再享88折及開架彩妝77折起，連續18天不間斷。

▲開幕期間再加碼4／9至4／13來店消費滿額再贈松本清開幕限定帆布提袋。(每天限量100個、數量有限贈完為止)

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