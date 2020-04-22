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200萬BMW i3電動車紅線違停　神A直撞騰空落地翻肚...駕駛送醫還賠慘了

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▲▼BMW電動車違停紅線，小客車（紅圈）未注意直接追撞後翻車，事故還波及3輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲BMW電動車違停紅線，小客車未注意直接追撞後翻車。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名汽車駕駛行進間，未注意前方一部進口電動車違規紅線臨停，直接從後方追撞，當場翻車，事故還波及3輛機車，所幸駕駛送醫救治後沒有生命危險，警方到場進行交通疏導及事故鑑定，詳細肇責待調查。

▼BMW電動車違停紅線，小客車（紅圈）未注意直接追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼BMW電動車違停紅線，小客車（紅圈）未注意直接追撞後翻車，事故還波及3輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日上午9時許，吳姓男子開著小客車行經板橋區文化路2段時，一部BMW i3電動車閃著黃燈、違規臨停在畫有紅線的路旁，吳男疑似未注意到這部違停車，直接從左後方追撞，當場翻車，電動車被撞後又將旁邊3輛機車撞倒。

警方獲報到場，將受傷的吳男送往亞東醫院救治，幸好沒有生命危險，後續在現場進行交通疏導及事故鑑定，不排除BMW電動車違停釀禍，但追撞駕駛也未注意路況，詳細肇事責任及原因待警方調查釐清。

BMW i3售價188萬元，有170 hp/ rpm，0到100公里僅需7.3秒；加強版i3S增加到184 hp/ rpm，0到100公里只要6.9秒，在都市行走游刃有餘，但極速採電子限速，分別僅能到150公里及160公里，安全性部分標配6具輔助氣囊、提示行人聲音裝置、DSC動態穩定控制系統、後方停車警示系統、定速控制系統等。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼事故還波及3輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼BMW電動車違停紅線，小客車（紅圈）未注意直接追撞後翻車，事故還波及3輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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